Illertissen Mit vereinten Kräften für die Biene

Die Stadt Illertissen will Bürger anregen, auf einer öffentlichen Grünfläche Blumen zu pflanzen. Aus Sicht der Imker ist es fast zu spät. Von Jens Carsten

Blumen, Blüten und reichlich Pollen: Auf einer Fläche beim Vöhlinschloss sollen Bienen bald ein Schlaraffenland vorfinden. Das ist das Ziel der Stadtverwaltung, die nahe der Schlossmauer beim Bienenweg ein Areal von mehreren Quadratmetern zur Bepflanzung freigibt. Die Bürger sind aufgerufen, mit anzupacken: Saatgut, Werkzeug sowie Rat und Hilfe (durch Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs) würden gestellt, heißt es. Nun seien fleißige Helfer gefragt.

Mit der Aktion beteiligt sich die Stadt an der bundesweiten Kampagne „Deutschland summt“, die geeignete Lebensräume für die Insekten schaffen will. „Als Bienenstadt sollten wir uns daran beteiligen“, sagt Simon Ziegler, der im Rathaus für den Klimaschutz zuständig ist. Wer mitmachen will, kann sich bei ihm melden.

Ein schönes Zeichen, findet Walter Burger, der Vorsitzende des Imkerei-Kreisverbands Neu-Ulm. Wenngleich etwas spät: Denn was den Schutz der Bienen angeht, sieht der Experte grundsätzlich Rot. „Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eigentlich fast schon zu spät“, sagt er. Die Insekten fänden heutzutage kaum noch für sie optimale Lebensbedingungen vor, sprich: Ein vielfältiges Nahrungsangebot. Versuche, solche Flächen zu schaffen, sind aus Burgers Sicht „absolute Hilferufe“. Und das obwohl die Zahl der Bienenvölker aktuell wieder zunehme. Das Problem: Die Insekten finden zwar Nahrung, auch weit verbreitete Monokulturen wie Maisfelder böten schließlich Pollen – doch dieser führe zu Mangelernährung. Die Folge: Die Bienen seien anfälliger für Krankheiten und verendeten früher. „Das ist wie wenn wir Menschen uns nur noch Hamburgern ernähren würden.“

Optimal für Bienen seien Gewächse mit offenen Blüten, in welche die Insekten gut gelangen können. Dazu zählt Burger Kräuter, Wildrosen und Bäume wie die Eberesche. Im Handel würden spezielle Pflanzmischungen angeboten. Von der Illertisser Aktion erhofft sich Burger eine Signalwirkung. „Vielleicht richten sich die Leute im heimischen Garten dann auch ein bienenfreundliches Fleckchen ein.“ Nur wenn das möglichst viele tun, erhielten die Insekten genug der für sie überlebensnotwenigen Areale zurück. (caj)

Kontakt: Wer mitpflanzen will, kann sich bei Simon Ziegler melden, Telefon 07303/172-47;

E-Mail: simon.ziegler@illertissen.de