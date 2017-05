2017-05-04 00:34:37.0

Versammlung Mit verjüngtem Vorstand in die Zukunft

Die Innungsmitglieder für Elektro- und Informationstechnik haben gewählt

In der diesjährigen Jahresversammlungder Innung für Elektro- und Informationstechnik im Unterallgäu standen vor allem die Wahlen im Mittelpunkt: die bisherigen Amtsinhaber kandidierten nämlich nicht mehr.

Georg Göttinger aus Kirchhaslach bleibt jedoch als Obermeister an der Spitze, unterstützt von Heinz Haider aus Winterrieden, der bereits Erfahrung als Vorstandsmitglied sammeln konnte, als neuer stellvertretender Obermeister. Dem Vorstand gehören weiter an: Josef Kirchensteiner (Ottobeuren, auch Lehrlingswart), Stefan Hundegger (Trunkelsberg), Franz Freischle (Breitenbrunn-Loppenhausen), Jürgen Lutz (Stetten) und Florian Schropp (Wolfertschwenden). Neu im Vorstand sind Bernd Bauer aus Mindelheim und Stefan Niederweiser aus Böhen. Obermeister Göttinger konnte in seinem Rückblick zahlreiche Aktivitäten auflisten, insbesondere Schulungen und Informationsveranstaltungen, mit denen die Innung ganz aktuell auf neue Vorschriften reagiert.

Auch die Ausbildungssituation war wieder Thema der Versammlung. Wie Göttinger berichtete, kamen Aktionen wie die Teilnahme an der Ausbildungsmesse in Memmingen oder „Wanted Handwerk“ bei den Jugendlichen sehr gut an.

Die Zahl der Auszubildenden ist in den letzten Jahren in etwa konstant geblieben, wie Lehrlingswart Josef Kirchensteiner erklärte.

Zum Ausbildungsbeginn im vergangenen Jahr wurden 30 Lehrverträge abgeschlossen, gegenüber 27 in 2015 und ebenfalls 30 in 2014. (az/prb)