2017-06-22 13:00:00.0

Illertissen Modellflieger messen sich in Illertissen

Internationale Meisterschaften starten am Freitag. Was geboten ist.

Von Freitag bis Sonntag steht auf dem Flugplatz in Illertissen wieder ein sportliches Großereignis an. Der örtliche Luftsportverein veranstaltet die „Internationalen Deutschen Meisterschaften für Jetmodelle“. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Deutschen Modellfliegerverband.

Die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in den Klassen Kunstflug und Sport an und zeigen mit ihren Modellen verschiedene Kunststücke und Figuren in der Luft. Die Punktrichter bewerten dabei Präzision beim Fliegen sowie Start und Landung. Zu den anspruchsvollsten Figuren zählt, laut Gerhard Welte vom Luftsportverein Illertissen, eine schnell geflogene, senkrechte Acht.

In den Modellen stecken bis zu 1000 Arbeitsstunden

Besucher können sich zum einen die Vorführungen anschauen, zum anderen haben sie Gelegenheit, die Modellflieger aus nächster Nähe zu begutachten. In den Fluggeräten steckten zum Teil mehr als 1000 Arbeitsstunden, informiert der Verein. Manche Modelle haben einen Wert von bis zu 15000 Euro. Laut den Organisatoren halten alle Jets halten die vorgegebenen Lärmschutzvorschriften ein.

Der Wettbewerb beginnt am Freitag, 23. Juni, um 12 Uhr. Am Samstag und Sonntag gehen die Flieger jeweils ab 9 Uhr an den Start. Am Samstagabend sind einige Nachtflüge und um 23 Uhr ein kleines Feuerwerk geplant. (az)