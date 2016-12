2016-12-28 00:32:59.0

Verkehr Mühlbachstraße: Weichen für Ausbau gestellt

Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn ist nach vielen Jahren abgeschlossen. 2018 sollen die ersten Bagger anrollen Von Madeleine Schuster

Nach vielen Jahren, Beratungen und Verhandlungen ist die Kreuzungsvereinbarung zwischen Bahn und Gemeinde unter Dach und Fach. In ihrer jüngsten Sitzung stellten die Altenstadter Marktgemeinderäte sozusagen die Weichen für eine Maßnahme, die schon seit Jahren nicht vorankommt: die Sanierung der Mühlbachstraße in Untereichen.

Schon lange soll die Mühlbachstraße ausgebaut, ein neuer Kanal und eine neue Wasserleitung verlegt werden. Im Zuge dessen soll auch der Bahnübergang ausgebaut werden – weil die Querung über die Gleise in der Werkstraße gleichzeitig geschlossen wird. Dazu ist eine Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn nötig, die unter anderem die Aufteilung der Kosten zwischen Bahn, Bund und Gemeinde regelt. Die Verhandlungen mit dem Unternehmen gestalteten sich allerdings weitaus langwieriger, als erhofft. Ein Baubeginn wurde immer wieder verschoben. Nun ist der Ausbau zumindest vertraglich festgezurrt.

Wie es in der Vereinbarung heißt, soll die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2018 und 2019 stattfinden. Baubeginn soll also 2018 sein. Um den Bahnübergang in der Mühlbachstraße sicherer zu gestalten, will die Bahn unter anderem einen abgesetzten Gehweg mit Gehwegschranken nachrüsten. Außerdem wird der Übergang insgesamt verbreitert, die bisherige Schrankenanlage erneuert.

Neu in den Vertrag mit aufgenommen wurde der Ausbau des Schneidergangwegs. Auch der Altenstadter Weg soll dann neu gestaltet werden. Die Gemeinde rechnet auf beiden Straßen mit einem höheren Verkehrsaufkommen, da die Querung in der Werkstraße geschlossen wird. Für den Ausbau von Mühlbachstraße, Schneidergang- und Altenstadter Weg inklusive dem Bau zweier Brücken über den Mühlbach rechnet die Gemeinde mit Kosten von insgesamt 1,5 Millionen Euro. Diese werden in einen gemeinsamen Topf geworfen, der später unter allen Beteiligten aufgeteilt wird: Laut Eisenbahnkreuzungsgesetz werden die Kosten zu je einem Drittel von Bund, Bahn und Gemeinde getragen. Da die Gesamtkosten bislang auf knapp drei Millionen Euro veranschlagt wurden, entfallen auf jeden Beteiligten jeweils knapp eine Million Euro. Der Anteil des Marktes Altenstadt soll laut Bürgermeister Wolfgang Höß allerdings noch bezuschusst werden.

Zuschüsse in Höhe von bis zu 60 Prozent könnten aus dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – kurz: GVFG – fließen, rechnet Höß vor. Zudem gilt die Mühlbachstraße laut diesem Gesetz als Hauptverkehrsstraße. Nach der Gemeindesatzung greift für Hauptverkehrsstraßen die niedrigste Anliegerbeteiligung und die höchste gemeindliche Eigenbeteiligung von 70 Prozent. Damit die Gemeinde in den Genuss der Fördermittel kommen kann, müssen bis spätestens September 2017 die entsprechenden Anträge eingereicht werden. Wie hoch der Zuschuss genau ausfallen wird, könne noch nicht gesagt werden.