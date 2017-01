2017-01-05 19:00:00.0

Kettershausen Nachwuchssorgen im Musikverein

Kettershauser Kapelle will 2017 um Bläsernachwuchs werben. Vorsitzender und Beisitzer gewählt: Von Claudia Bader

Hubert Äbtle bleibt Vorsitzender des Musikvereins Kettershausen. Bei der Jahresversammlung wurde er ebenso wie Beisitzer Willi Jehle einstimmig im Amt bestätigt. Dirigentin Julia Götz zeigte sich sowohl mit den Auftritten als auch dem Engagement der Ketterhauser Musiker zufrieden. Diese haben im Jahr 49 Mal geprobt und sich bei 41 Aktivitäten der Öffentlichkeit präsentiert. Die Probenbeteiligung lag bei 78,82 Prozent, wobei Michaela Bader nie, sowie Willi Jehle nur einmal gefehlt haben.

Derzeit befinden sich sechs Mädchen und Buben in Ausbildung, berichtet Jugendleiterin Monika Holzheu. Seit Auflösung der Jugendkapelle „New Wave“ stehe für die Jungmusiker das Spielen in kleinen Gruppen im Vordergrund. Da auch das Kettershauser Blasorchester, wie viele andere Kapellen, das geringere Interesse von Kindern und Jugendlichen am Erlernen eines Blasinstruments spürt, soll der Fokus im Jahr 2017 auf die Werbung von Jungmusikern gelegt werden. Eventuell soll dies im Rahmen einer Aktion im gemeindlichen Sommerferienprogramm geschehen.

Schriftführerin Michaela Bader zählte eine lange Reihe von Auftritten und Aktivitäten auf, angefangen beim Neujahrsanspielen über das Probenwochenende und das gemeinsam mit dem Musikverein Gannertshofen gestaltete Frühjahrskonzert bis zur offenen Musikprobe, der Arriba-Party und dem Bebenhauser Sandhühlefest. Erstmals wurde das gemeinsam mit dem TSV Kettershausen-Bebenhausen veranstaltete Dorffest mit einer Challenge eröffnet. Auch Kassenwartin Katharina Äbtle sprach von einem erfolgreichen Jahr des Blasorchesters.