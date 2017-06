2017-06-15 18:30:00.0

Illertissen Nautilla richtet Plansch-Landschaft für Kinder ein

Im Illertisser Bad wird in den nächsten Tagen gebaut. Gäste müssen zunächst mit Einschränkungen rechnen.

Das Freizeitbad Nautilla investiert in sein Angebot: In den kommenden Tagen wird der Kleinkinderbereich eine neue Attraktion erhalten. Es handelt sich um ein sogenanntes „Splashpad“, eine Landschaft aus Wasserkanonen und Sprüheffekten, in der sich kleine Besucher wohlfühlen sollen. Es ist eine der größten Baumaßnahmen, die in diesem Jahr im Bad anstehen.

Während der einige Wochen dauernden Umbauten müssen die Gäste jedoch Einschränkungen in Kauf nehmen: In der Zeit von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 28. Juli, steht der gesamte Kleinkinderbereich samt Planschbecken nicht zur Verfügung. Dies teilte Harry Behne, der Geschäftsführer des Nautilla, mit.

Gewissermaßen als Entschädigung werde es in dieser Zeit Ermäßigungen auf die Eintrittspreise für Elternteile mit Kleinkindern sowie auf sämtliche Familienkarten geben. Zu den Sommerferien soll der Kinderbereich fertig gestellt sein. Zuvor schließt das Bad wegen der jährlichen Revision noch zwei Wochen komplett: In der Zeit von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 7. Juli.

Im Jahr 2016 hatte es im Nautilla mehrere Umbaumaßnahmen gegeben: So wurden eine große Fensterfront erneuert, das Flachdach saniert und die Saunen umgestaltet. Das lohnte sich offenbar: Rund 295000 Besucher strömten in das Bad – so viele wie seit Jahren nicht mehr, hieß es. (az, caj)