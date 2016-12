2016-12-23 00:34:35.0

Gemeinderat Nun wird das Rathaus aufgemöbelt

Ab Januar werden im Innenbereich 94000 Euro investiert Von Regina Langhans

Nach den großen Projekten des zurückliegenden Jahres in Bellenberg wie der Schulsanierung oder dem Brandschutz für die Turn- und Festhalle ist nun das Rathaus an der Reihe. Gleich zu Beginn des neuen Jahrs soll mit der beschlossenen Innensanierung begonnen werden, teilte Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller beim letzten Treffen in diesem Jahr, der sogenannten Weihnachtssitzung, mit.

Renoviert wird, wie bereits beschlossen, nur das Nötigste im Innenbereich. Das betrifft die Erneuerung der Böden und Decken, Streicharbeiten sowie einen Mauerdurchbruch. Es werden teilweise Empfehlungen der Verwaltungsuntersuchung umgesetzt und insgesamt 94000 Euro investiert. Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass die Arbeiten „in zweieinhalb Monaten beendet sind“.

Im Rückblick auf insgesamt 142 öffentliche und 97 nicht öffentliche Tagesordnungspunkte in den Gemeinderatssitzungen sprach Bürgermeisterin Vogt-Keller interessante Themen an. Zum Beispiel sei der Digitalfunk bei der Feuerwehr installiert, doch er komme erst im neuen Jahr zum Einsatz. Ein großer Zuschuss ging mit 11500 Euro an den Schützenverein und 12300 Euro wurden dem Athletik-Sportverein in Aussicht gestellt. 165000 Euro waren für den geplanten Pfarrheimneubau.

Es wurden Spielgeräte für Krippe und Kindergarten finanziert, Sitzbänke aufgestellt und der Spielplatz an der Vöhringer Straße verschönert. Für 10500 Euro wurden Straßenübergänge barrierefrei gemacht. Schon in Auftrag gegeben ist die Sanierung der Wasserleitung in der Werkstraße für eine Summe von 168000 Euro, wogegen „die Notwendigkeit von sozialem Wohnungsbau erkannt, aber noch nicht angegangen wurde“, sagte die Bürgermeisterin.

Guter Gewohnheit folgend nützte Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher die Weihnachtssitzung für übergreifende Betrachtungen zu Gemeinderats- und Gesellschaftspolitik, wogegen Norbert Frank als der dritte Stellvertreter sich lieber auf humorvoll Gereimtes verlegte.