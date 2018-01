2018-01-30 09:00:00.0

Altenstadt Pfarrer wechselt nach Nördlingen

Benjamin Beck tritt die Nachfolge eines Geistlichen an, der im Zuge eines Missbrauchsskandals in Ruhestand versetzt worden war. Kaplan aus Illertissen rückt nach. Von Zita Schmid

Pfarrer Benjamin Beck verlässt die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt: Diese Nachricht hat die Gottesdienstbesucher am Wochenende erreicht – und sie kam für viele überraschend. Bereits am 25. Februar wird er seinen Dienst beenden, ab 1. März soll er das Amt als Stadtpfarrer von Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) antreten. Und auch seine Nachfolge ist bereits geregelt: Ab 1. September soll Thomas Kleinle, derzeit Kaplan in Illertissen, Pfarrer in Altenstadt werden. Bis dahin werde es eine Übergangslösung geben, hieß es.

Bischof Konrad Zdarsa sei Anfang Januar auf ihn zugekommen und habe ihn gebeten, die Aufgabe in Nördlingen zu übernehmen, sagt Beck im Gespräch mit unserer Zeitung. Hintergrund seien die Missbrauchsvorwürfe gegen den dortigen Stadtpfarrer: Jener hatte, wie berichtet, Anfang November zugegeben, sich an einem Minderjährigen vergangen zu haben und war danach in den Ruhestand versetzt worden. Weitere Anschuldigungen wurden bekannt, die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt in der Sache.

Seither sei es ein vorrangiges Anliegen der Diözese Augsburg, die freie Pfarrstelle dort schnellstmöglich zu besetzen, sagt Beck. Nach kurzer, aber eingehender Bedenkzeit habe er sich entschieden, dem Wunsch des Bischofs nachzukommen. „Es tut mir schon von Herzen leid und die Umstände für meinen Stellenwechsel sind sicherlich außerordentlich“, so Beck über seinen Abschied von Altenstadt. Auch sei er nicht angetreten, um die Pfarreiengemeinschaft nach dreieinhalb Jahren zu verlassen. Doch in Nördlingen herrsche „Ausnahmezustand“ und er hoffe auf Verständnis für seine Entscheidung. Gleichzeitig sei er zuversichtlich: „Unerlässliche Voraussetzung für meine Bereitschaft zum Weggehen war, dass es in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt gut weitergeht“, sagt er. Beck, der im September 2014 in Altenstadt die Nachfolge von Pfarrer Martin Jung angetreten hatte, kehrt als Stadtpfarrer von Nördlingen zurück in seinen Heimatlandkreis Donau-Ries – der 37-jährige Geistliche stammt aus Donauwörth.

Mehrere Projekte wurden in seiner Amtszeit in Altenstadt angestoßen und sind noch nicht abgeschlossen. Dazu gehören der Umbau der Pfarrbüros und des Pfarrhofs in Altenstadt, der dieses Jahr beginnen soll. In der Übergangszeit bis September soll sich um die Verwaltungsaufgaben die Verwaltungsleiterin Johanna Roth in Abstimmung mit dem Prodekan des Dekanates Neu-Ulm, Pfarrer Georg Leonhard Bühler, kümmern. In der Seelsorge soll Altenstadts Kaplan Pater Mathäus von Priestern aus dem Dekanat – zum Beispiel den den Prämonstratenser-Patres aus Roggenburg und Jugendpfarrer Daniel Rietzler – sowie dem Gemeindereferenten Thomas Kränzle unterstützt werden.

Illertissens Kaplan Thomas Kleinle bestätige die Nachricht, dass er ab 1. September Pfarrer Becks Nachfolger in Altenstadt wird. „Ich habe das Angebot sehr gerne angenommen“, sagt der 31-jährige Geistliche, dessen Kaplanszeit in Illertissen im August zu Ende geht. Obgleich das für ihn „sehr überraschend“ gekommen ist – der Abschied von Pfarrer Beck sei nicht vorhersehbar gewesen. Kleinle freut sich auf die Aufgabe: Einige der hauptamtlichen Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt kenne er bereits, sagt er.