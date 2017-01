2017-01-04 17:00:00.0

Obenhausen/Buch Power-Paula bringt Schwung auf die Bühne

Laienschauspieler aus Obenhausen zeigen eine Komödie. Wie eine Rentnerin darin für Wirbel sorgt. Von Claudia Bader

Immer wenn sie sich aufregt, juckt ihr rechtes Knie und sie muss damit ausschlagen. Aber auch mit anderen markanten Eigenheiten unterscheidet sich die „Power-Paula“ gewaltig von anderen Seniorinnen. Sie büxt aus dem Altersheim aus, verbringt einige Zeit „unter der Brücke“ und taucht schließlich mit dementsprechendem Erscheinungsbild bei der gut situierten Familie ihrer Tochter auf. Allein dieser kurze Handlungsabriss ist vielversprechend. Mit der Aufführung „Power-Paula“ hat die Theatergruppe des TSV Obenhausen aber noch viel mehr Überraschungen parat.

Mit gewohnter Spielfreude und Können sowie viel Pep und Schwung brachten die Hobby-Akteure unter Regie von Pia Seitz und Gesamtleitung von Angelika Sauter die Komödie in drei Akten von Ulla Kling auf die Bühne der Rothtal-halle. Das Premierenpublikum zeigte sich begeistert von einer Aufführung, bei der es die Schauspieler verstanden, die so unterschiedlichen Charakterzüge auf die Bühne zu bringen. Dazu trugen auch Jasmin Kiechle (Souffleuse), Andreas Dannemann und Heike Benz (Licht, Ton und Technik), Hans Larisch und sein Team (Bühnenbau) sowie Gertrud Jenuwein und Tanja Gross (Maske) bei.

Als sich der Vorhang öffnete, waren die Besucher mitten drin im Wohnzimmer von Immobilienmakler Gerd Wiesbeck (gespielt von Karl-Heinz Aumann) und seiner Frau Jutta (Anita Lechner), die mit Geschäftsfreund Direktor Wimmer (Jürgen Walburger) und dessen Frau Gunda (Melanie Schwarz) einen geschäftlichen Erfolg feierten. Zum Entsetzen der Familie, nicht aber der Gäste („Eine solch agile Person hat im Altersheim nichts zu suchen!“), wurde die rüstige und raffinierte Power-Paula (Angelika Sauter) samt ihrem Kanarienvogel von zwei Polizisten (Tanja Gross und Alexander Bächle) in der noblen Gesellschaft abgeliefert.

Enkelsohn Flori (Fabian Egle) war begeistert von seiner quicklebendigen Oma, die täglich für neue Skandale sorgte. Sie lud ihren Penner-Kollegen „Korken-Beni“ (Jakob Birkle) zum kleinen Umtrunk ein und ermöglichte dem liebenswerten Stadtstreicher ein kurzes Badevergnügen. Als Flori mit seiner Ex-Freundin Lilo (Joanna Sauter) Probleme hatte, peppte sich die flotte Oma auf, um in der Disco für den Enkel auf Brautschau zu gehen. In Marlies (Stefanie Schöffel), der Tochter von Direktor Wimmer, fand sie die passende Freundin. Auch für die ersehnte eigene Wohnung aktivierte die Power-Paula mit einer Prise Frechheit und List, aber auch mit viel Charme sämtliche Energien.

Wer wissen möchte, ob sich ihr Wunsch nach einer eigenen Wohnung erfüllte, kann die kommenden Aufführungen der „Power-Paula“ besuchen. Sie finden statt am Donnerstag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 6. Januar, ab 18 Uhr sowie am Samstag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Silvia Ott unter der Telefonnummer 07343/9292740 oder an der Abendkasse.