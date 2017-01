2017-01-20 15:00:00.0

Bellenberg Ratsunterlagen per E-Mail – oder doch auf Papier?

Bellenberger Räte sind sich uneins. Jetzt soll geprüft werden, wie teuer Tablets für die Räte wären

In Zeiten des Internets sollte es nicht verwundern, wenn die Verwaltung der Gemeinde Bellenberg Sitzungsunterlagen teils auf elektronischem Weg den Gemeinderäten zur Verfügung stellt. Dennoch haben einige Ratsmitglieder Bedenken, ob dadurch Ungleichheit im Gremium oder ein nicht gerechtfertigter Kostenaufwand entstehen könnte. Auf Antrag von Gemeinderat Wolfgang Schrapp wurde das Thema „Einführung eines Ratsinformationssystems“ auf die Tagesordnung gesetzt.

Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller informierte, dass zur Schriftgutverwaltung ein Ratsinformationssystem angeschafft worden war, welches ermögliche, Unterlagen digital zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, auf der Homepage der Gemeinde ist ein passwortgeschützter Bereich eingerichtet, auf dem Gemeinderäte Vorlagen für öffentliche Sitzungen digital ansehen oder herunterladen können. Über neu eingestellte Dokumente soll per E-Mail unterrichtet werden. Einer der Vorteile sei, dass sämtliches Material auch nach Ablauf der Sitzung eingesehen und das Portal als Archiv genutzt werden kann. „Damit wird nicht ausgeschlossen“, so Vogt-Keller, „dass wichtige Dokumente weiterhin in Papierform verschickt werden.“ Bauanträge etwa sollen nicht mehr ausgedruckt werden.

Gemeinderat Schrapp wandte ein, es könne grundsätzlich nicht sein, dass „in der Kommunalpolitik ehrenamtlich Tätige auf Kosten sitzen bleiben, für die bislang die Gemeinde aufgekommen ist“. Im Kreistag bestehe von vornherein die Möglichkeit, zwischen Unterlagen auf Papier oder elektronischem Weg zu wählen. Schrapp: „Wer keinen Computer hat, kann im Gemeinderat dann künftig nicht mehr mitarbeiten.“ Das gehe seiner Ansicht nach auch nicht mit dem Grundgesetz konform.

Ratskollege Baum sagte dazu, er habe trotz Zusicherung die Unterlagen nicht schriftlich erhalten. Allerdings will er die Einsparmöglichkeit unnötiger Papierausdrucke nicht infrage stellen. Tanja Aschmer verdeutlichte, dass bei den Mengen an auszudruckenden Unterlagen pro Sitzung ordentlich Papier und Druckerpatronen verbraucht würden. Martin Heidl erinnerte an die Kehrseite, indem es viel zu tun gebe für den Aktenvernichter, zumal häufig nur eine Papierseite bedruckt sei. Ratskollege Dietmar Jäckle gab beiden Seiten recht, indem er auf Vor- und Nachteile verwies. Er schlug vor, Gleichberechtigung zu schaffen durch ein einheitliches System, indem die Kommune etwa allen Räten iPads zur Verfügung stellt. Den Vorschlag unterstützte Rita Köhler: „Ich plädiere für Einheitlichkeit, das geht am besten mit Geräten für alle, etwa einem iPad.“

Bürgermeisterin Vogt-Keller betonte, nie gesagt zu haben, dass die Informationsmöglichkeit auf Papier künftig wegfalle. Nun sollen die Kosten für das Anschaffen von Tablets geprüft werden. (lor)