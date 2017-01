2017-01-26 18:00:00.0

Senden Rewe kommt ins Iller-Center

Jetzt steht fest, wie das Müller-Gebäude im Sendener Einkaufszentrum aussehen soll. Die Supermarktkette mietet einen zentralen Teil davon. Die Stadträte diskutieren, ob dieses weitere Angebot nötig ist. Von Carolin Oefner

Das Iller-Center in Senden nimmt konkretere Formen an. Nun wurde ein weiterer Mieter des Einkaufszentrums im Sendener Norden bekannt: Rewe kommt ins Iller-Center. Die Verträge seien zwar noch nicht unterzeichnet, aber alles vorbereitet und geklärt, sagte der Leiter für Bauwesen der Firma Müller Grundstücks GmbH, der die Baupläne der Firma im Bauausschuss der Stadt vorstellte. Die Stadträte stimmten dem Bauantrag einstimmig zu.

Wie berichtet, wird der Gebäudekomplex umgebaut und saniert. Der hintere Teil gehört der Firma Müller, die dort einen gleichnamigen Drogeriemarkt betreibt. Die Firma stellte im Bauausschuss einen Antrag, Teile des Gebäudes abzureißen sowie andere umzubauen und zu sanieren. Abgerissen werden soll ein Teil des Gebäudes an der östlichen Seite, also der Berliner Straße. Damit bekomme das gesamte Haus eine schönere, einheitliche Linie, wie der Leiter für Bauwesen sagte. Die Rampe, die an dieser Stelle aktuell noch auf das Parkdeck im Obergeschoss führt, wird auch abgebaut. Durch die Verkleinerung des Erdgeschosses gehen auf dem oberen Parkdeck Plätze verloren. Durch die Umbauten fallen auf dem Gelände insgesamt 93 Parkplätze weg, dennoch bietet das Einkaufszentrum noch etwa 200 Parkplätze mehr als gefordert sind. Dort, wo jetzt noch die Rampe ist, gehen in Zukunft Kunden in den Rewe-Markt. Er nimmt einen Teil des ehemaligen Röther-Modeparks ein. Davor sind Parkplätze und Fahrradstellplätze geplant. Die etwa 1800 Quadratmeter große Verkaufsfläche des künftigen Rewe-Markts im Erdgeschoss wird umgebaut. Nach Informationen unserer Zeitung eröffnet der Supermarkt jedoch wohl erst im Jahr 2018. Aktuell laufen Bauarbeiten am Gebäude.

Stadtrat Rainer Strobl (CSU) hakte nach, ob ein weiterer Lebensmittelmarkt an dieser Stelle geeignet sei. Schließlich gebe es im Sendener Norden bereits viele Angebote. Die Verwaltung sagte, dass im Lebensmittelbereich getrennt werden müsse zwischen Discountern und Vollsortimentern. Deswegen bleibe neben dem geplanten Rewe-Markt nur der Marktkauf als Konkurrent. Dieser hat seine Verkaufsräume wenige Meter vom geplanten Standort des Rewe entfernt. Wie der Bauleiter der Firma Müller sagte, habe Rewe sich diesen Schritt sehr gut überlegt. Die Firma Müller als Gebäudeeigentümer und Mieter Rewe stehen nach seinen Angaben kurz vor Unterzeichnung des Vertrags. Georg Schneider (SPD) teilte die Sorgen seines Kollegen nur bedingt. Rewe treffe seine eigenen unternehmerischen Entscheidungen, das sei nicht Problem des Stadtrats. Die Überlegung, was Marktkauf von den Plänen hält, kam im Bauausschuss nur am Rande zur Sprache. Der Konkurrent selbst wollte auf Nachfrage unserer Zeitung nichts dazu sagen. Zum Parkdeck im Obergeschoss des Gebäudes soll zukünftig eine etwa 7,5 Meter breite Rampe führen, die an der südlichen Gebäudeseite, also entlang der Königsberger Straße, gebaut wird. Dadurch können Autofahrer das Gebäude laut Müller zudem besser umfahren. Vom Parkdeck aus können Kunden den Drogeriemarkt und das Modegeschäft Adler betreten. Insgesamt wird das Gebäude laut Müller überarbeitet und verschönert – alles in enger Zusammenarbeit mit Prime Consulting, die den vorderen Teil des Komplexes verwalten. Die bestehende Fassade werde renoviert und bekomme einen neuen Anstrich. Wenn alles fertig ist, solle es dem Porträt von Senden gerecht werden. Diesen Schritt begrüßten die Stadträte.

Georg Schneider lobte, dass die beiden Eigentümer so gut zusammenarbeiten. Durch denselben Stil könne das Gebäude als eines gesehen werden. Yusuf Cinici (BiSS) war der Ansicht, dass eine Verschönerung des Gebäudes Zeit wurde. „So ist alles eine Bereicherung für den Sendener Norden“, sagte er.

Außerdem wollte Cinici wissen, ob der bestehende Rewe-Markt am Sendener Bahnhof umziehe oder ob ein weiterer dazukomme. Vonseiten der Firma Müller hieß es daraufhin, dass Senden zwei Rewe-Standorte bekommen wird. Die Filiale am Bahnhof wird von keinem externen Betreiber geführt, sondern vom Konzern selber. Von wem der geplante Markt im Iller-Center betrieben wird, ist nach Informationen unserer Zeitung noch nicht abschließend geklärt. Neben dem neuen Rewe wird im Müller-Gebäude alles weitgehend beim Alten bleiben, die einzelnen Geschäfte behalten ihre Läden. Der Asia-Imbiss, der bisher im vorderen Teil seinen Standort hatte, will in die Ladenfläche gegenüber dem Frisör umziehen. Dort war bisher eine Pizzeria vertreten. Der Gang, der die Geschäfte innen verbindet, wird in enger Zusammenarbeit mit dem anderen Betreiber, Prime Consulting, umgebaut. In der Mall soll mehr Platz entstehen und Sitzmöglichkeiten sollen zum Verweilen einladen.

Prime Consulting hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, wie der vordere Teil des Gebäudes aussehen soll. Der Bereich, in dem der Modepark Röther in Senden angesiedelt war, wird in kleinere Läden unterteilt. Bisher ist bekannt, dass dort eine S.Oliver- und eine Schiesser-Filiale einziehen. Mit einigen Interessenten führt der Vermieter auf Anfrage unserer Zeitung vielversprechende Gespräche. Namen könne man aber noch nicht nennen. Die Geschäfte, die im vorderen Teil entlang des Ganges angesiedelt sind, müssen während der Renovierungsarbeiten vorübergehend in einen Container umziehen. Die Depot-Filiale in Senden wird nach den Bauarbeiten in einen Anbau an der westlichen Seite des Gebäudes einziehen.