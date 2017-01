2017-01-27 09:03:00.0

Illertissen Sie lassen die Puppen tanzen

Kolleg-Schüler zeigen ab Samstag „Tischlein deck dich“. Was die Zuschauer erwartet. Von Regina Langhans

Wenn Schüler hinter den Kulissen die Fäden ziehen, könnte es sich um die Marionettenbühne im Kolleg der Schulbrüder in Illertissen handeln. 15 Puppenspieler von der siebten Klasse aufwärts proben derzeit die Aufführung von Grimms Märchen „Tischlein deck dich“. Premiere ist Samstag, 28. Januar, um 15 Uhr im Marionettentheater des Kollegs.

Was ist so besonders am Puppenspiel, dass Schüler und Lehrer gleichermaßen die Freitagnachmittage dafür opfern? Gabriel Möller, 15 Jahre alt und zum vierten Mal dabei, nennt es Faszination, die er von klein auf bei Marionetten verspürte: „Ich bin nicht direkt auf der Bühne, sondern erwecke die Marionetten zum Leben.“ Die Kunst dabei sei, ihre Bewegungen so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. „Die Puppen dürfen nicht hüpfen oder schweben.“ Aufpassen müsse er auf Einsätze und Koordination, aber auch, dass sich die Fäden nicht verheddern oder etwas ins Bühnenbild fällt.

Gabriel Möllers Marionette ist der Schneidersohn „Andy“, wogegen Verena Flüs, 17 Jahre alt, nach vierjähriger Spielerfahrung als schwierigste Puppe den Esel führt. Sie erzählt: „Wir basteln unsere Marionetten selbst und dürfen sie am Ende behalten.“ Denn der reichliche Fundus umfasst 300 Puppen. Mit dem Marionettenbau werde gleich nach Saisonende im Februar begonnen, sobald die neue Truppe stehe und das Stück festgelegt sei. „Die Puppe besitzt einen Schaumstoffkorpus“, erklärt Verena Flüs, „einen aus Holzmasse modulierten Kopf, Hände, Füße sowie hölzerne Glieder, die alle mit Lederbändchen verbunden sind.“ In der Regel hängt die Marionette an den beiden Schulterfäden, je zwei weitere sind an Kopf, Händen, Knien befestigt.

Bis Schuljahresende hätten die Schüler ihre Figuren gebaut, so Lobermeier, während sich er und seine Lehrerkolleginnen um alles Zusätzliche kümmerten: Bühnenbild, Plakat, Technik. Lobermeier koordiniert auch die Aufnahmen der Texte, Geräusche und Musik. Nach den Sommerferien beginnen die Proben auf der Bühne. Zusammen mit Katharina Wußler und Daniela Döll führt er die in den 1980er-Jahren gegründete Bühnentradition fort.

Vorstellungen: Samstag, 28. Januar (Premiere), Sonntag, 29. Januar, Samstag, 3., Sonntag, 5. Februar, jeweils 15 Uhr. Kartenreservierung unter der Telefonnummer 07303/96030.