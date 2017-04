2017-04-19 20:00:00.0

Vöhringen Sie stoppt die Temposünder

In der Region waren am Mittwoch Beamte mit Messgeräten unterwegs. Doch nicht überall verliefen die Geschwindigkeitskontrollen wie gewohnt. Von Felicitas Macketanz

Nur wer genau hinschaut, erkennt den großen Mann neben einem Baum am Sportpark in Vöhringen. Er trägt dunkelblaue Kleidung, dicke Handschuhe und eine Mütze auf dem Kopf. Seine rechte Hand liegt an einer Pistole an, in jedem Moment kann er den Abzug betätigen. Und dann – wird es meist teuer. Denn Polizeihauptmeister Carsten Zipfel bedient eine Laserpistole zum Messen der Geschwindigkeit herannahender Autos.

Der 38-Jährige steht an diesem Tag zwischen Bäumen und Büschen mit Blick auf die Illertaltangente. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, kurz nach dem Vöhringer Ortsschild, wartet seine Kollegin, Polizeihauptmeisterin Karin Rother, auf die Verkehrssünder. Sie trägt eine klassische Polizeiuniform: grüne Jacke, weiß-grüne Dienstmütze und eine helle Hose. In der rechten Hand hält sie eine Polizeikelle. „Heute hatten wir bisher zwei, die zu schnell unterwegs waren“, sagt die 35-Jährige. Beide mussten 30 Euro blechen, weil sie 19 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren. Auf der Strecke zwischen Bellenberg und Vöhringen gilt ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern. Ab 14 Stundenkilometern mehr, also bei 74 Kilometern pro Stunde, winken die Beamten die Autofahrer an den Straßenrand. 20 Euro Verwarnungsgeld werden dann mindestens fällig.

Prompt ist es so weit: „74“ teilt der messende Polizist seiner Kollegin per Funkgerät mit. Schnell winkt sie mit der Kelle. Ein 61 Jahre alter Mann mit grauen Haaren steigt aus seinem Wagen aus. „Ich muss um 10 Uhr bei der Arbeit sein“, sagt er in reumütigem und ruhigem Ton. „Das nützt nichts“, gibt Rother freundlich zurück. Sie kommt mit dem Autofahrer ins Gespräch. „Jetzt ist Schichtbeginn, oder?“, fragt sie und stellt währenddessen fest, dass der 61-Jährige so gut wie alle Führerscheine besitzt, die man in Deutschland haben kann. „Ja. Ich fahre auch Lastwagen“, sagt er. Die 20 Euro, die er zahlen muss, nimmt der 61-Jährige gelassen: „Jetzt ist es schon passiert.“

Plötzlich beginnt es stärker zu schneien, eine klare Sicht ist unmöglich, die Polizisten brechen ihre Messungen ab. „Der Schnee beeinträchtigt den Laserstrahl“ erklärt Zipfel, der inzwischen zu seiner Kollegin gelaufen ist. Zipfel und Rother sind nicht die einzigen Beamten, die am Mittwoch die Geschwindigkeit der Autofahrer messen. In ganz Europa findet heuer der „Speedmarathon“ statt. „Es geht darum, dass diejenigen sensibilisiert werden sollen, die zu schnell fahren“, erklärt Rother. So wie eine 29 Jahre alte Mutter, die mit ihrer Tochter nur fix zum Einkaufen fahren wollte und nun – nachdem das Schneegestöber nachgelassen hat – gelasert wurde.

„Das ist eine offene Straße, die verleitet einen natürlich zum schnelleren Fahren“, gibt sie zu. Die Polizistin, die sich die Daten der Verkehrssünderin notiert, nickt. Rother sucht immer das Gespräch mit den Menschen.

Von dem Blitzmarathon hat die 29-jährige Autofahrerin nichts mitbekommen. „Ich habe einen Fehler gemacht und dafür muss ich gerade stehen. Den Laser habe ich nicht gesehen.“ 20 Euro muss sie zahlen, da sie 76 Stundenkilometer statt der vorgeschriebenen 60 gefahren ist.

Immer wieder erschwert starker Schneefall, der in Schüben kommt, die Arbeit der Polizisten. Und auch die Zahl der Verkehrsteilnehmer auf dieser Strecke scheint am Vormittag geringer zu werden. Dann tappt doch noch einer in die Radarfalle. „75“ dröhnt es aus dem Funkgerät von Rother. Sie schwingt die Kelle, ein silbernes Auto hält an. Am Steuer sitzt ein 63 Jahre alter Mann, der gerade auf dem Weg nach Vöhringen ist. Rother schüttelt es bei seinem Anblick: „Er ist kurzärmelig“, sagt sie erschrocken. 20 Euro muss der Mann zahlen, der angeblich zum ersten Mal geblitzt wurde. Und das, obwohl er nach eigenen Angaben sogar von dem angekündigten Blitzmarathon wusste. Doch in Gedanken versunken drückte der Rentner aufs Gaspedal.

Als er wieder wegfährt, beginnt es erneut zu schneien. Es ist gerade mal 11 Uhr. Kein leichter Tag für die Beamten.