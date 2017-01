2017-01-11 17:46:00.0

Illertissen Sie wollen das Komische herauskitzeln

Wie sich die Truppe um Regisseur Richard Aigner auf die Premiere der Komödie „Und das am Hochzeitsmorgen“ vorbereitet. Von Regina Langhans

Winterstücke sind bei der Schwabenbühne vorzugsweise auch Spielfeld für Komik und feine Spitzen. Derzeit probt das Ensemble die Komödie „Und das am Hochzeitsmorgen“ von Ray Cooney und John Chapman – ein Theaterstück, das mit dem Gelingen der komischen Szenen steht und fällt. Regisseur Richard Aigner sagt: „Ich glaube noch ein bisschen an die Katharsis wie beim antiken Theater, die Läuterung der Zuschauerseele am Ende der Vorstellung.“

Am Freitag, 20. Januar, ist es soweit: Abends um 20 Uhr hebt sich in der Illertisser Schranne der Vorhang für die Premiere der Komödie „Und das am Hochzeitsmorgen“.

ANZEIGE

Um das gewünschte „In-sich-Gehen“ nach der Vorstellung, die Rührung, zu erreichen, weiß Regisseur Aigner: „Die komischen Szenen müssen ganz schnell über die Bühne gehen, sonst verlieren sie an Wirkung.“ Wenn sich das Publikum über die humorvollen Passagen amüsieren könne, so Aigner, klinge auch immer ein bisschen Schadenfreude mit. Gemeint sei das im wohlmeinenden und nicht gehässigen Sinne, „indem der Zuschauer mit Genugtuung beobachtet, wie andere Fehler machen, die ihm selbst auch schon mal passiert sind“.

Die Komödie in zwei Akten hat Aigner mit acht erfahrenen Mimen der Schwabenbühne besetzt. Das Bühnenbild fällt nicht üppig aus, da es sich an den Ausmaßen des kleinsten Auftrittsortes – dem Stadttheaters Weißenhorn – orientieren muss. Das sind Randbedingungen, die es erfordern, den Fokus ganz besonders auf die Spielkunst zu richten. Der Zuschauer hat den kleinen Schauplatz ständig im Blick.

Charleston und farbenfrohe Kostüme

Die Komödie spielt in den 1930er Jahren, als die Gesellschaft Charleston tanzte und Hochzeiten groß feierte. Farbenfrohe, exzentrisch anmutende Kostüme aus dem Fundus der Schwabenbühne spiegeln eine Welt wider, die Aigner in einer „Hau-drauf-Komödie“, wie er das Stück auch nennt, darstellen will. Die Geschichte spielt an einem Hochzeitsmorgen. Die Festgesellschaft befindet sich mitten in ihren Vorbereitungen zum Kirchgang, als eine Folge pikanter, grotesker Verwicklungen zu unerwarteten Wendungen führt: Zum Beispiel wird für Brautvater Timothy Westerby (Benjamin Windirsch) seine Werbefigur Polly Perkins plötzlich lebendig, allerdings nur für ihn sichtbar. Oder Bräutigamvater Charles Babcock aus Australien, der die Heirat seines Sohnes in eine derart verrückte Familie zu verhindern sucht.

Was der Theatermacher rüberbringen will, ist ganz schwarzer Humor. Dafür lässt er die Darsteller übertreiben, drückt aufs Spieltempo und kalkuliert ihre Erfahrungen mit ein. „Ich gebe das Gerüst und die Anregungen“, so Aigner, und die Schauspieler müssten etwas daraus machen. Dabei treibt er an: „Wir dürfen dem Publikum keine Zeit zum Nachdenken lassen.“ Nur so erreichten komische Situationen, hinter denen kein weiterer Sinn stecke, ihre Wirkung.