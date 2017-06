2017-06-16 18:03:00.0

Illertissen Sperrung des Marktplatzes wird verschoben

Grund dafür ist das Weinfest. Doch aufgehoben ist nicht aufgeschoben: Wie es nun weitergeht.

An diesem Wochenende sollte es ernst werden: Der Versuch, den mitunter als lästig empfundenen Verkehr auf dem Illertisser Marktplatz einzudämmen, hätte begonnen. Von Samstag (18 Uhr) bis Sonntag (22 Uhr) wäre die westliche Seite des Areals teilweise gesperrt gewesen – so hatte es die Illertisser Stadtverwaltung angekündigt. Im Hintergrund der Maßnahme stehen, wie berichtet, mehrere Beschwerden wegen des Lärms durch nächtliche Spazierfahrten. Diese hatten gerade in den Sommermonaten immer wieder Ärger bei den Anwohnern erregt. Damit sollte nun Schluss sein. Doch die erste Sperrung wird um zwei Wochen verschoben.

Der Grund ist das Illertisser Weinfest, das am Samstag, 24. Juni, auf dem Platz zwischen Schranne und Rathaus stattfindet. Deshalb stehen die Parkplätze in dem Bereich nicht zur Verfügung, schon während der Aufbauarbeiten im Zuge der Feier. Jene sind jedoch gewissermaßen als Ersatz für die durch die Sperrung (zwischen Hauptstraße und Ulrichstraße) wegfallenden Stellflächen gedacht. Dies teilte Bürgermeister Jürgen Eisen gestern auf Anfrage mit. Und fügte hinzu: An das Weinfest sei anfangs nicht gedacht worden, weshalb die Einfahrt zum Marktplatz von der Hauptstraße her erstmalig am Samstag, 1, Juli, blockiert wird.

Angedacht waren zunächst drei Alternativen: Zwei teilweise Sperrungen (von Hauptstraße bis Ulrichstraße und von der Ulrichstraße bis zur Apothekerstraße) und eine komplette (von der Hauptstraße bis zur Apothekerstraße). In einer Umfrage bei privaten Anliegern kristallisierte sich heraus, dass die teilweise Schließung bis zur Ulrichstraße von einer Mehrheit als vorteilhafteste Alternative gesehen wird. Die wird nun ausprobiert. Am Ende soll feststehen, ob sich Lärm (und Beschwerden) dadurch tatsächlich verhindern lassen. Nach der Sitzungspause im Sommer beschäftigen sich die Stadträte mit den Erkenntnissen aus dem Versuch. (caj)