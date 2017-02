2017-02-03 00:34:25.0

Sporthalle und Rathaus werden saniert

Stadt Dietenheim berät ihren Haushalt

Knapp zwei Millionen Euro hat die Stadt Dietenheim im zurückliegenden Jahr an Gewerbesteuern eingenommen – und damit deutlich mehr als im Haushaltsansatz veranschlagt. Das beschert der Gemeinde gute Rahmendaten für ihren Haushalt im Jahr 2017. In der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses verabschiedeten die Ausschussmitglieder das Zahlenwerk einstimmig. Der Entwurf wird nun im Gemeinderat besprochen.

An größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt steht die Sanierung des Rathauses mit rund 50000 Euro an. Fenster wurden bereits ausgetauscht. Zudem soll der Trauraum funktioneller gestaltet und die Renovierung von Büros in Angriff genommen werden. Bürgermeister Christopher Eh regte an, auch über eine Außensanierung des Rathauses nachzudenken. Die energetische Sanierung der Sporthalle Dietenheim ist bereits angelaufen. Das Vorhaben, das mit dem Austausch der Fenster auf der Nordseite begonnen hat, soll rund 123000 Euro kosten. Im Bürgerhaus soll der Umbau des Jugendraums in einen Bildungsraum realisiert werden. Auch im Bereich der Stadthalle stehen Modernisierungsmaßnahmen an. Dort wird unter anderem die Medien-, Licht- und Tontechnik auf den neuesten Stand gebracht.

Zur Diskussion kam auch das Thema Gewerbeflächen. Bürgermeister Eh betonte, dass in den kommenden Jahren auch kleine Gewerbeparzellen geschaffen werden müssen. Die Ansiedlung von Speditions- und Lagerflächen sieht der Bürgermeister allerdings kritisch. Der Flächenverbrauch sei hoch – die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze im Verhältnis dazu niedrig.

Weiter ansteigen werde laut Eh der Finanzierungsbedarf bei Kindergärten und -tagesstätten. Zurückzuführen sei das auf die Geburtenrate, die sich stabil bei über 60 Geburten pro Jahr halte – und das im dritten Jahr infolge. Es müsse geprüft werden, ob zusätzliche Gruppen benötigt werden. Letztlich sei es aber sehr erfreulich, wenn die Finanzmittel dem zahlreichen Nachwuchs zugutekommen würden. (sar)

Gewerbesteuer: 1,7 Millionen Euro; Einkommenssteueranteil: 3,1 Millionen Euro; Schlüsselzuweisungen: 4,1 Millionen Euro; Zuführungsrate: 2,5 Millionen Euro; Rücklagenentnahme: 614000 Euro.