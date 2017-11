2017-11-09 00:34:29.0

Straßen wegen Leonhardiritts gesperrt

In Tiefenbach gibt es am Sonntag Umleitungen

Rund 100 Reiter und einige Kutschen werden am Sonntag, 12. November, zum Leonhardiritt in Tiefenbach erwartet. Beginn ist um 13.30 Uhr. In der Zeit des Umzugs sind mehrere Straßen in dem Illertisser Ortsteil für den Verkehr gesperrt, darauf weist das Landratsamt Neu-Ulm hin.

Nicht befahren werden können demnach Hardtweg, Edelstetter Straße, Graf-Kirchberg-Straße, Emershofer Straße, Bubenhauser Straße, Rothtalring, Gannersthofer Straße, Graf-Kirchberg-Straße und Frühlingstraße. Die Sperrung gilt in der Zeit von 13 bis 15 Uhr.

Eine Umleitung ist ausgeschildert, sie erfolgt laut Mitteilung des Amts über die Siemensstraße, die Staatsstraße 2031 und die Tiefenbacher Straße – und anders herum.

Dass der Ritt nach seiner Absage im vergangenen Jahr heuer wieder stattfindet, ist einem runden Tisch zu dem Thema zu verdanken: Gemeinsam konnten Vertreter von Kirchengemeinde und Vereinsring Sicherheitsbedenken ausräumen und die offenen versicherungsrechtlichen Fragen beantworten. Die Kosten einer neuen Police werden nun auf mehreren Schultern verteilt.

Für Zuschauer wird am Sonntag in Tiefenbach einiges geboten sein. Die Rösser und Gespanne ziehen durch den Ort, dazu spielen Musikkapellen. Die Teilnehmer des Leonhardiritts werden vor der Raiffeisenbank gesegnet. Verpflegung gibt es am Dorfplatz und am Kindergarten. Vor dem Umzug findet ein Gottesdienst in der Antonius-Kirche statt (Beginn: 10.30 Uhr). (az, caj)