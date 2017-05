2017-05-30 11:00:00.0

Babenhausen Straßenschäden durch Schlamperei

Marktrat Josef Deggendorfer kritisiert die Eingriffe einer Firma bei Straßenbauarbeiten. Er fordert eine genauere Überprüfung der Maßnahmen in Babenhausen. Von Fritz Settele

Einige Straßen und Gehwege im Fuggermarkt sind nach Ansicht von Marktrat Josef Deggendorfer in einem „nicht zufrieden stellenden Zustand“. Dies sei allerdings kein auf Babenhausen beschränktes Problem.

Ein nicht unerheblicher Teil der Straßenschäden ist laut Deggendorfer nämlich „auf schlampige Eingriffe, überwiegend bei Leitungsverlegungen, zurückzuführen“. Die Ursachen liegen laut Deggendorfer einerseits in der Vergangenheit, allerdings auch an den derzeitigen Arbeiten für die Breitbandversorgung. Diese kosten dann den Steuerzahler „richtig Geld“, sagte er in der Marktgemeinderatssitzung.

Ursachen hierfür sind nach seinen Worten zu geringe Grabenbreiten, sodass das Kies nach rolle, dadurch Hohlräume entstünden und dann eine Verdichtung nicht mehr möglich sei. Für Deggendorfer ist es zudem unerklärlich, warum vier Meter breite Gehwege komplett ausgebaut werden, während bei 1,40 Meter breiten Gehwegen der Belag geschnitten und Gräben oft nur 60 Zentimeter breit angelegt werden.

Eine weitere Ursache für Schäden liege, so Deggendorfer, in dem oft fehlenden Anschluss der Ränder durch ein sogenanntes Tok-Band. Schäden würden auch dort auftreten, wo die Feinasphaltierung während des Schneefalls durchgeführt worden war. Die sehr dünne Schicht kühlt in Verbindung mit der Feuchtigkeit schneller aus, als sie verdichtet werden kann. Außerdem würden die Einbauhöhen oftmals nicht den technischen Regeln entsprechen, so der Marktrat.

Deshalb wollte Deggendorfer in seiner Anfrage wissen, ob es klare und verbindliche Regelungen über die fachgerechte Ausführung von Straßenbaumaßnahmen durch Dritte gibt. Zudem fragte er im Rahmen der Sitzung nach, wer die Baumaßnahmen überwacht, ob es eine Katalogisierung der Eingriffe gibt beziehungsweise ob die veränderten Stellen vor Ablauf der Gewährleistungspflicht noch einmal geprüft werden.

Für die Abnahme, erklärten Marktbaumeister Reinhard Liedel und Bürgermeister Otto Göppel übereinstimmend, sei als Auftraggeber die Marktgemeinde zuständig.

Einige der von Deggendofer aufgeführten Gehwegschäden wurden bereits durch ihn beziehungsweise die Kommune bemängelt. Zudem werde vor Ablauf der Gewährleistungspflicht die entsprechenden Gehweg- beziehungsweise Straßenabschnitte noch einmal begutachtet und Mängel dokumentiert, hieß es in der Sitzung.