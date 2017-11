2017-11-12 19:30:00.0

Tiefenbach Sturmwarnung: Leonhardiritt wurde abgesagt

Wegen des schlechten Wetters mussten die Veranstalter den Umzug canceln. Einen Ausweichtermin gibt es nicht. Von Felicitas Macketanz

Fast ein Jahr lang habe man sich auf den Leonhardiritt, der am Sonntag in Tiefenbach hätte stattfinden sollen, vorbereitet, sagte der Vereinsringvorsitzende Gerhard Leopold im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch diesmal machte das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: Regen und Sturm waren in der Region angesagt. Der traditionelle Ritt musste deswegen aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Am Samstag hätten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen. „Die Sturmwarnungen sind der springende Punkt“, sagte Leopold. „Das ist für die Reiter nicht zumutbar.“ Er bedauere die Absage sehr. „Mir tut das in der Seele weh, aber die Vernunft hat oberstes Gebot“, so der Vereinsringvorsitzende aus Tiefenbach. Seit Samstag um vier Uhr morgens habe er das Wetter beobachtet und es sei einfach nicht besser geworden. Die zuvor getätigten Bemühungen, damit der Leonhardiritt überhaupt stattfinden kann (wir berichteten), wären nicht mehr relevant gewesen.

Auch Organisator Heiner Loop betont, die Sicherheit der Reiter gehe vor. Es seien Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde angesagt gewesen. „Das sind keine Voraussetzungen dafür, mit Pferden bei einer öffentlichen Veranstaltung aufzutreten.“

Die 80 Teilnehmer haben 100 Pferde bei den Organisatoren angemeldet, darunter auch Kutschpferde, die insgesamt zwölf Wägen durch den Ort gezogen hätten. Hinzu wären dann noch die Mitglieder der Musikkapelle, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, viele freiwillige Helfer und Mitglieder der Tiefenbacher Feuerwehr gekommen. „Ich hätte schon 800 bis 1000 Besucher erwartet“, sagte der Vereinsringvorsitzende Leopold.

Einen Ausweichtermin gibt es übrigens nicht. Laut Loop aus zwei Gründen: Erstens sei der Tag des heiligen Leonhard der 6. November. Der geplante Termin sei ohnehin schon ein paar Tage danach gewesen. Und zweitens seien alle anderen Sonntage, die nun folgen, Feiertage. Der kommende Sonntag, 19. November, ist Volkstrauertag. „Da passt das nicht“, so auch Leopold. „Aber jetzt haben wir ja schon für 2018 vorgesorgt.“