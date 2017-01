2017-01-27 13:00:00.0

Babenhausen TSV-Prellballer weiter auf Erfolgskurs

Männer fast sicher in der Deutschen Finalrunde. Für das Damenteam fällt die Entscheidung am letzten Spieltag.

Am ersten Rückrundenspieltag der Prellball-Bundesliga Süd holten sich die Babenhauser Mannschaften wichtige Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Während die Männer mit ihrem derzeit zweiten Platz ihre Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft schon fast sicher gelöst haben, fällt bei den Damen die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Ziel ist der vierte Platz, der zur Teilnahme an der Finalrunde berechtigt.

Die Männermannschaft mit Michael Blume, Markus Franz, Bernd Überle und Johannes Bürgel hatte zunächst einen unglücklichen Start gegen den TV Zeilhard, der der Gewinner des Tages war. Nicht nur Babenhausen kassierte eine saftige Niederlage gegen die Zeilharder (24:34), gegen die sie in der Hinrunde noch gewonnen hatten. Auch der bis dahin ungeschlagene Tabellenerste TSV Ludwigshafen musste zum ersten Mal in dieser Saison Punkte an die Mannschaft aus Hessen abgeben. Nun galt es für Babenhausen, wieder zur gewohnten Sicherheit zurückzufinden, um einen Platz unter den ersten Vier nicht zu gefährden. Das gelang im folgenden Spiel gegen den SV Weiler und so konnten die TSV-Prellballer alle vier restlichen Spiele des Tages souverän gewinnen. Damit schafften sie es, den zweiten Tabellenplatz mit 26:4 Punkten vor Zeilhard (24:6) und hinter Ludwigshafen (28:2) zu halten und haben beste Chancen, am Ende der Saison zur „Deutschen“ zu fahren.

Bei den Frauen hatte besonders die erste Mannschaft mit Larissa Liening, Janett Horeischi, Melanie Lobner und Natalie Miller einen guten Tag. Sie ließen nicht nur Babenhausen 2, sondern auch Ludwigshafen und Diepoldshofen 1, gegen die sie in der Hinrunde noch verloren hatten, keine Chance. Auch gegen den Tabellenersten Edingen und den Zweiten Freiburg gab es Spiele auf Augenhöhe. Beide Male war der Sieg greifbar nahe, auch wenn sich die Babenhauserinnen am Ende jeweils mit drei Bällen Unterschied geschlagen geben mussten. Damit sind sie aktuell mit 16:14 Punkten Fünfter in der Tabelle. Die zweite TSV-Mannschaft der Damen mit Albina Liening, Darja Schewtschuk, Renate Fürst-Sauerwein und Anna Kalischek konnte zwar nur in zwei von fünf Spielen punkten, verhalf ihrer „Ersten“ aber zu einer guten Ausgangslage für den kommenden letzten Spieltag der Saison. Mit einem Sieg gegen Ludwigshafen „stahl“ Babenhausen 2 diesem direkten Konkurrenten um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft wichtige Punkte. Die Ludwigshafenerinnen stehen zwar aktuell mit 18:12 Punkten auf dem begehrten vierten Tabellenplatz. Da ihnen aber am letzten Spieltag noch die schwierigen Spiele gegen Edingen, Freiburg und den Tabellendritten Weiler bevorstehen, hat Babenhausen 1 gute Chancen, noch an Ludwigshafen vorbeizuziehen und die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu schaffen. (fs)