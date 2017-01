2017-01-03 00:34:31.0

Verbrechen Tankstellen-Räuber ist weiter auf der Flucht

Nach dem Überfall in Illertissen fehlt eine heiße Spur. Doch die Ermittler gehen einigen Hinweisen nach

Am vierten Tag nach dem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Illertissen hat die Polizei noch keine heiße Spur vom Täter. Der Unbekannte, der am Freitagabend in dem Verkaufsraum in der Memminger Straße ein Messer zückte, die Kassiererin bedrohte und so einen dreistelligen Geldbetrag erbeutete, ist weiter auf der Flucht. Allerdings gibt es Hinweise aus der Bevölkerung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Es handele sich um „einige wenige Aussagen“ zur Sache, hieß es. Diese würden nun nach ihrer Wichtigkeit sortiert und nach und nach abgearbeitet.

Ob diese Hinweise die Ermittler der Neu-Ulmer Kriminalpolizei auf die Spur des flüchtigen Täters bringen oder gar zu dessen Festnahme führen, ist völlig offen: Ob sich ein solches Verbrechen aufklären lasse, hänge meist davon ab, ob und welche Spuren gesichert werden können, sagte der Polizeisprecher. Unklar blieb gestern, ob es Kameraaufnahmen von der Tat gibt, die sich gegen 19 Uhr ereignete.

Und damit vergleichsweise früh, wie Hauptkommissar Jürgen Salzmann, der stellvertretende Leiter der Illertisser Polizeiinspektion feststellt. „Das ist nicht typisch.“ Meist würden Täter zu vorgerückter Stunde zuschlagen, wenn sie am Ort des Verbrechens wenig Betrieb erwarteten.

Rückblick: Im Winter zwischen den Jahren 2010 und 2011 hatte sich in der Vöhlinstadt eine Serie von Raubüberfällen ereignet. Damals gehörte die Shell-Tankstelle zu den heimgesuchten Objekten, die Täter machten auch vor der Konkurrenz von Aral nicht halt, weiß Salzmann. Zudem waren in jener Zeit zwei Spielotheken Ziele von Überfällen. Seitdem seien Raubüberfälle in Illertissen selten geworden, „glücklicherweise“, sagt Salzmann. Womöglich liege das nicht zuletzt an dem hohen Risiko, dem sich die Täter aussetzen: Raubüberfälle zählen laut Gesetz zu den Verbrechen – das sind Delikte, die besonders hart bestraft werden. „Da ist man gleich mit ein paar Jahren Gefängnis dabei“, sagt Salzmann. „Und das wegen ein paar Hundert Euro, das überlegen sich viele gut.“ Den Täter des jüngsten Raubüberfalls in Illertissen hat das offenbar nicht abgeschreckt: Die Polizei sucht weiter nach einem schlanken, etwa 1,70 Meter großen Mann. Er soll zwischen 40 und 60 Jahren alt sein und Deutsch sprechen, heißt es in der Täterbeschreibung. (caj)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm weiter unter Telefon 0731/80130 entgegen.