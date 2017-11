2017-11-30 07:00:00.0

Tiefenbach Tiefenbach hat einen XXL-Adventskalender

Zum elften Mal schmücken Hausbesitzer ihre Fenster, um jeden Tag ein anderes für Besucher zu öffnen. Von Regina Langhans

Ab Morgen sagen in Tiefenbach wieder die Weihnachtsvorboten die Zeit an: Beleuchtete Hauseingänge, geschmückte Fenster, hier und da Lebkuchen- oder Glühweinduft – der begehbare Adventskalender durch Tiefenbach öffnet pünktlich zum 1. Dezember am morgigen Freitag seine Türchen. Den Auftakt gestaltet die Singgemeinschaft Tiefenbach mit stimmungsvollen Weisen. Dass alles klappt, dafür hat wieder Gabi Klingenberg gesorgt. So verwandelt sich Tiefenbach zum elften Mal in ein Adventsdorf, das zu Begegnung und stimmungsvollen Spaziergängen durch die Straßen anregen will.

Vom 1. bis 21. Dezember werden die Adventsfenster um 17.30 Uhr geöffnet. Mit Ausnahme vom 12. Dezember – an diesem Tag geht das Fenster am Kindergarten St. Antonius bereits um 17 Uhr auf, und am 24. Dezember öffnet das Kalendertürchen nach der Kindermette schon um 16.30 Uhr. Bereits geöffnete Adventsfenster können täglich von 17 bis 22 Uhr aufgesucht werden. Die Kalendertürchen bleiben, sobald sie geöffnet sind, bis einschließlich Dreikönig am 6. Januar beleuchtet. Handzettel vom Ablaufplan liegen in der Raiffeisenbank, im Vorraum der Kirche und im Lebensmittelladen „Ums Eck“ aus. Die Adventsfenster befinden sich an folgenden Adressen:

1. Dezember: Familie Holl, Albrecht Dürer Straße 3.

2. Dezember: Familie Zoller, Zum Moosacker 3.

4. Dezember: Familie Becker, Schubertstraße 4.

6. Dezember: „Um‘s Eck“, Graf Kirchberg Straße, 22.

7. Dezember: „Am Lichtacker“, Wilhelm Busch Ring Schule.

9. Dezember: Familie Graf, Mendelssohnstraße. 2.

10. Dezember: Krabbelgruppe, beim Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus.

12. Dezember: Kindergarten St. Antonius, Raiffeisenstraße.

13. Dezember: Familie Gulde, Mendelssohnstraße 15.

14. Dezember: Familie Bürzle, St. Leonhard Gasse 3.

15. Dezember: Familie Ott, Frühlingstraße 10.

16. Dezember: Familie Pellegrino, Pfarrer Hops Straße 16.

17. Dezember: Familie Zimprich, Rothtalring 55 A.

18. Dezember: Frauenbund, Bürgermeister-Erwin-Bürzle-Haus.

19. Dezember: Familie Deufel, Brahmsstraße 8.

21. Dezember: Raiffeisenbank, Graf Kirchberg Straße 28.

24. Dezember: Pfarrhaus, Graf-Kirchberg Straße 17.