2017-01-21 00:31:41.0

Ulmer Straße bekommt Werbetafel

Ausschuss stimmt den meisten Anträgen zu

Relativ zügig wurden die Tagesordnungspunkte der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrs-Ausschusses im Vöhringer Stadtrat bearbeitet. Zurückgestellt wurde nur einer der fünf Anträge: Der dreigeschossige Anbau in massiver Ausführung in der Richard-Wagner-Straße könnte nach Ansicht des Gremiums „gestalterisch besser gelöst werden“, um in das Gesamtbild zu passen. Der Rat stellte die Genehmigung zurück, eine Ortsbesichtigung mit Rücksprache des Antragstellers wurde vereinbart.

Auf der Tagesordnung standen zudem:

ANZEIGE

Eine Bauvoranfrage in der Hauptstraße Illerzell, der ohne Einwände zugestimmt wurde.

Die Anbringung einer 3,8 Meter Mal 2,8 Meter großen Werbetafel in der Ulmer Straße ist laut Vöhringens Bürgermeister Karl Janson „zwar nicht gerade schön, aber rechtlich korrekt“, der Antrag wurde ebenfalls genehmigt.

Eine Nutzungsänderung im Metzgerei-/Imbiss-Bereich des Einkaufszentrums Kaufland wurde „als interne Maßnahme“ eingestuft und nicht beanstandet.

Den Auflagen entsprechend soll im Gewerbegebiet „An der Alten Ziegelei“ bei der Autobahnauffahrt Illerberg eine Verkaufshalle für Gewerbekunden entstehen. Derzeit herrscht dort witterungsbedingt kein Baubetrieb. (rfu)