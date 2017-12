2017-12-08 07:00:00.0

Unterroth Unterroth will von Wegenetz profitieren

Dieses Jahr hat sich in Unterroth einiges getan. Der Bürgermeister zog nun Bilanz und listete gleich die neuen Vorhaben auf. Von Regina Langhans

Zum Ausklang des Haushaltsjahres in Unterroth hat Bürgermeister Gerhard Struve im Gemeinderat einen Überblick darüber gegeben, welche Vorhaben in dem Ort erfolgreich abgeschlossen wurden und was im neuen Jahr fortgesetzt werden soll. Die Liste der Aufzählung war lang – hier die wichtigsten Themen.

Wegenetz: Struve informierte über die Zusammenarbeit mit Illertissen und der Verwaltungsgemeinschaft Buch zum Erstellen des Konzeptes für eine integrierte ländliche Entwicklung (Ilek). Wie berichtet, geht es um ein übergreifendes Kernwegenetz, wofür Illertissen federführend den Förderantrag an das Amt für ländliche Entwicklung gestellt hat. Dies begrüßte der Bürgermeister und stieß im Unterrother Gremium auf Zustimmung. Für das Dorf habe das Verkehrswegenetz wohl die größte Bedeutung, wobei auch die Landwirtschaft und Landschaft eine Rolle spielten, sagte Struve. „Bis fertig geplant und gestartet werden kann, vergehen vielleicht noch zwei Jahre“, mutmaßte er.

Finanzen: Als positiv wertete der Bürgermeister, dass heuer kein Kredit aufgenommen werden musste und dennoch viele kleinere Arbeiten erledigt wurden: Sei es der Kauf eines Dreiseitenkippers für 15000 Euro, das Asphaltieren eines Wirtschaftsweges oder der aktuelle Kanalnetzbericht. Nach dessen Resultat richten sich die Kanalreparaturen. Der erste Teil erfolgt 2018.

Gewässer: Entsprechend des Gewässerentwicklungsplanes wurden Eisenbach, Kapellen- und Mühlgraben geräumt. Außerdem gelte es, die marode Mauer beim Wehr an der Roth zu begutachten und dort wie an der Kläranlage die Ufer zu sichern. Es sollen Granitsteine eingebaut werden, waren sich die Räte einig.

Sanierungen: Die Gemeinde gewährt heuer und nächstes Jahr je 20000 Euro als Zuschuss für die Sanierung der Wallfahrtskirche in Matzenhofen.

Wald: Für Arbeiten im Gemeindewald wie den Holzeinschlag sind Kosten von 14600 Euro einkalkuliert, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf werden mit 32800 Euro berechnet.

Bauarbeiten: Zu den größeren Maßnahmen zählten die großflächig eingeführten LED-Lampen, der Abriss des ehemaligen Gasthauses zum Löwen und der Bau des Dorfplatzes an dessen Stelle. Ebenso der Anbau des Feuerwehrgerätehauses für ein weiteres Fahrzeug, das bereits bestellt ist. Im Sommer war beim Kindergarten „Storchennest“ ein neuer Zaun entlang des Rothufers errichtet worden. Ab März werden 55 Kinder die Tagesstätte besuchen. Damit die Kommune auch künftig gut versorgt ist, wurde unter anderem mit dem Unternehmen Lechwerke AG ein Energieliefervertrag bis 2020 abgeschlossen.