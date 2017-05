2017-05-30 00:35:07.0

Verkehrswacht setzt sich für Sicherheit ein

Was im Jahr 2016 geleistet wurde

Die Kreisverkehrswacht Neu-Ulm ist einer der aktivsten Verbände seiner Art in Bayern – das gab Vorsitzender Hanspeter Albrecht bei einer Hauptversammlung bekannt. Angegliedert sind die Ortswachten Illertissen, Senden, Vöhringen und Weißenhorn – alle zusammen haben im Jahr 2016 ganze Arbeit geleistet: 259 Veranstaltungen mit über 5000 Teilnehmern wurden ausgerichtet. Dafür leisteten die Mitglieder über 7700 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Angeboten wurden unter anderem 62 Schulwegtrainings in Kindergärten mit über 1100 Teilnehmern und 27 Schulungen zum Thema „Kinder gesichert unterwegs“ (840 Teilnehmer). An Schulen wurden Vorträge für Eltern gehalten, 1120 Zuhörer wurden gezählt. An Fahrradausbildungen (und -prüfungen) haben 72 Schulklassen (mit 1130 Schülern) teilgenommen.

Unter dem Motto „Könner durch Erfahrung“ bietet die Verkehrswacht Führerschein-Neulingen zudem ein Sicherheitstraining an. Bei der Prüfung erhalte jeder einen Gutschein für ein kostenloses Fahrertraining auf dem Verkehrsübungsplatz der Kreisverkehrswacht, hieß es. Vorsitzender Albrecht bedauerte bei dem Treffen, dass das kostenlose Angebot nur von wenigen jungen Autofahrern angenommen wird.

Ein anderes Aktionsfeld widmet sich dem Thema „Fahren im Rausch“ – hier gibt es Vorträge und Praxistests (mit Simulationsbrille) bei Berufsschulen und Gymnasien. Die Sicherheitstrainings für Auto- und Motorradfahrer erfreuten sich immer größerer Beliebtheit, sagte Albrecht.

Oft genutzt werde der Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld. Hier dürfen Jugendliche, die sich auf die Führerschein-Prüfung vorbereiten, mit einer Begleitperson üben. Im vergangenen Jahr waren auf dem Platz 10300 Fahrzeuge unterwegs – ein Rekord, wie Albrecht betonte. Die meisten Fahrzeuge kommen aus Ulm und Neu-Ulm, aber auch aus den Räumen Dillingen, Heidenheim, Günzburg, Krumbach, Biberach und Ravensburg. (az)