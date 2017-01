2017-01-19 00:35:06.0

Wald Viel Ärger um Holz

Im Gemeinderat Osterberg soll ein umstrittener Holzverkauf geklärt werden. Das führt zu einer hitzigen Debatte Von Madeleine Schuster

Unklarheiten aus der Welt schaffen, die Holzabrechnung aus dem Jahr 2014 endlich ad acta legen: Das hatten sich die Osterberger Gemeinderäte für ihre Sitzung am Dienstagabend vorgenommen. Nach rund dreieinhalbstündiger Diskussion, in der Emotionen hochgekocht waren, die Sitzung zwischenzeitlich unterbrochen und Anschuldigungen über den Ratstisch geworfen wurden, war es dann auch so weit: Die Räte stimmten den umstrittenen Holzverkäufen mehrheitlich zu.

Bis der Entschluss allerdings gefällt wurde, analysierten und hinterfragten die Gemeinderäte Protokolle und Abrechnungen zu den 2014 getätigten Verkäufen bis ins letzte Detail. Wie berichtet, hatte ein Teil der Räte angezweifelt, dass die Unterlagen zum Holzverkauf, die ihnen zur Überprüfung vorgelegen hatten, korrekt und vollständig sind. Vor allem die Gemeinderäte des Bürgerblock Weiler drängten am Dienstagabend deshalb darauf, die Abrechnungen Blatt für Blatt durchzusprechen.

Gelegenheit dazu hatten sie auch. Denn um den Fall abzuschließen, saßen nicht nur Michael Kölbl, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neu-Ulm und FBG-Förster Ekkehard Steger mit am Tisch – auch Dirk Scheer von der Holzhandelsgenossenschaft „Insilva“, die das Holz aus dem Osterberger Gemeindewald vermarktet, stellte seine Sicht der Dinge klar.

Bevor jedoch diskutiert werden konnte, wurde die Sitzung knapp eine Stunde nach Beginn erst einmal unterbrochen. Die Unterlagen und Werkslisten der belieferten Sägewerke, die Scheer in vier dicken Aktenordnern mitgebracht hatte, wurden auf Drängen einiger Gemeinderäte kopiert – um sie später besprechen zu können. Bereits in der rund zwanzigminütigen Sitzungsunterbrechung kochten die Emotionen hoch. Vor allem Holzunternehmer Fritz Haugg, der als Zuhörer anwesend war und später nach Beschluss mit am Ratstisch saß, warf den Förstern vor, Holz unterschlagen und zu günstig verkauft zu haben. „Es geht hier um das Geld der Gemeinde“, schimpfte er mehrmals.

Dass der Verkauf „fachlich korrekt abgewickelt“ worden sei, sagte dagegen Dirk Scheer von Insilva. „Es gibt keinen Punkt, wo der Gemeinde etwas abgegangen sein soll.“ Was die Räte bei ihrer Überprüfung der Unterlagen gesehen und vermerkt hätten, könne er nicht nachvollziehen. Auch nicht, ob Protokolle gefehlt haben oder möglicherweise falsch gelesen worden seien. Er habe „keine Schmerzen damit“, alle Unterlagen noch einmal durchzugehen, so Scheer. Womit er allerdings ein Problem habe, sei „schlechte Nachrede“.

Licht ins Dunkel brachte der Holzvermarkter am Dienstag bei kleineren Unstimmigkeiten im Protokoll, die einige Räte bemängelt hatten. Dass etwa mehr günstigere Kiefern und weniger wertvollere Fichten aufgelistet, als geliefert worden seien, liege am zuständigen Sägewerk. Das nämlich führe auf seiner Abrechnung grundsätzlich alles gelieferte Verpackungsholz von Nadelhölzern unter der Bezeichnung „Kiefer“ auf. Schaden sei der Gemeinde dadurch nicht entstanden, bekräftigte Scheer.

Zumindest Unternehmer Haugg konnte er damit nicht überzeugen. Haugg blieb bei seiner Meinung, dass der Gemeinde durch den Holzverkauf ein Schaden entstanden sei. Bürgermeister Rainer Schmalle wies ihn daraufhin zurecht, dass nicht die FBG der Gemeinde geschadet habe, sondern Haugg. Dessen Unternehmen, so Schmalle, habe zu kurzes Holz bereitgestellt, das nur noch als minderwertigeres Verpackungsholz verkauft werden konnte. „Das war vertraglich nicht vereinbart“, sagte der Bürgermeister.

Gegen die Stimmen von Ignaz Gestle und Martin Werner fasste der Gemeinderat schließlich den Beschluss, die Abrechnung aus dem Jahr 2014 zu akzeptieren. Holzvermarkter Scheer fand am Ende deutliche Worte: Wer die Zahlen jetzt noch anzweifele, müsse sich überlegen, ob er die Sache nicht auf einer anderen Ebene regeln wolle. Für ihn jedenfalls sei „der Fall damit erledigt".