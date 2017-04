2017-04-07 00:39:24.0

Haushalt Viel Geld für Grund und Bauten

In Kellmünz soll in diesem Jahr vor allem in Baumaßnahmen investiert werden Von Madeleine Schuster

Rund eine Million Euro mehr als 2016 kann der Markt Kellmünz in diesem Jahr für anstehende Projekte ausgeben. Ein Mehr an Geld, das in diesem Jahr vor allem in Baumaßnahmen fließen soll. Knapp 1,8 Millionen Euro sind unter anderem für den Ausbau des unbeschrankten Bahnübergangs, die Sanierung von Rechbergring und Römerstraße sowie die Erneuerung der Kirchhofmauer eingeplant. Weitere knapp 500000 Euro fließen in den Kauf von Grundstücken. „Ein Haushalt, der sich sehen lassen kann“, sagte Zweiter Bürgermeister Helmut Rieder zum Abschluss der diesjährigen Beratungen des Zahlenwerks.

Einstimmig verabschiedeten die Marktgemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstag den Haushalt der Gemeinde. Er umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro. Rund 2,4 Millionen Euro davon sind für den laufenden Betrieb (wie Personalkosten) vorgesehen, rund 2,9 Millionen Euro stehen für Investitionen wie Bauvorhaben und Grundstückskäufe bereit.

Gestiegene Einnahmen aus der Einkommensteuer (rund 730000 Euro) und ein Überschuss aus dem Jahr 2016 (rund 320000 Euro) ermöglichen der Gemeinde einen gewissen finanziellen Spielraum. Da habe man schon ganz andere Jahre gehabt, bemerkte Gemeinderat Christian Anders.

Zu schaffen macht Kellmünz, wie anderen Gemeinden im Landkreis, die Erhöhung der Kreisumlage. Aufgrund des großen Defizits der Stiftungskliniken müssen die Kommunen 2017 mehr Geld an den Landkreis überweisen. Um drei Prozent ist die Kreisumlage gestiegen. Rund 602000 Euro muss die Gemeinde heuer berappen. 2016 waren es rund 490000 Euro. Auch die VG-Umlage steigt: von rund 139000 Euro auf knapp 166000 Euro.

Voraussichtlich sinken werden dagegen die Gewerbesteuereinnahmen. Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen von knapp 136000 Euro (Vorjahr: knapp 166000 Euro). Mit dem neuen Gewerbegebiet Kälberweide soll sich das in den kommenden Jahren allerdings ändern: Die Ansiedlung neuer Firmen soll wieder mehr Geld in die Kassen spülen.

Geld soll auch der Verkauf von Grundstücken bringen – rund 960000 Euro im Jahr 2017. Damit stehe und falle die Finanzierung vieler Projekte mit den Grundstücksverkäufen, kritisierte Anders. „Das müssen wir dann auch hinbekommen.“ Bürgermeister Michael Obst hat diesbezüglich keine Bedenken. Gerade im neuen Gewerbegebiet gebe es schon viele Interessenten.

Neue Schulden wird die Gemeinde 2017 nicht aufnehmen. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1378 Einwohnern sinkt von rund 470 auf rund 390 Euro.