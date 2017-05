2017-05-19 15:00:00.0

Bellenberg Vom Knast in den Knast

Im Drogenrausch hat ein 34-Jähriger in Bellenberg randaliert. Im Gerichtssaal wird ihm auch Handel mit den Substanzen vorgeworfen. Von Felicitas Macketanz

Für Beobachter muss es ein sonderbares Bild gewesen sein: Ein großer Mann mit langem Bart, barfuß und nur mit einer Hose und einer Motorrad-Kutte gekleidet, springt auf ein Werkstatt-Dach in Bellenberg. Er wirkt verwirrt, ist vielleicht auf der Flucht. Szenen wie aus einer Verfolgungsjagd ereignen sich an jenem Novembertag im vergangenen Jahr. Der Mann zieht weiter durch das Dorf, verschafft sich Zugang zu fremden Grundstücken, hüpft auf Dächer und Autos. So schilderten gestern zumindest zahlreiche Zeugen im Sitzungssaal des Amtsgerichts Memmingen den Vorfall. Der Angeklagte hingegen erinnerte sich im Gericht nicht an seine Randale. Ermittlungen der Polizei ergaben: Er hatte vor seinen Taten im November Kokain konsumiert. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. Gestern wurde er in Handschellen dann zum Prozess geführt. Ihm wurde nicht nur Drogenbesitz, sondern auch -handel vorgeworfen.

Ein Geständnis konnte der Hüne mit dem markanten Bart nicht abgeben – er erinnerte sich schlichtweg nicht an jenen Vormittag im November. Dennoch gab er zu: „Ich war bei einem Kumpel und wir haben jede Menge Alkohol getrunken und Kokain konsumiert.“ Dann wisse er nur noch, wie er im Krankenhaus aufgewacht sei. Das Rauschgift habe er schon vorher erworben.

Schnell stellte sich heraus: Der 34-Jährige hat ein Suchtproblem. Er stamme aus schwierigen Familienverhältnissen, sagte er vor Richter Nicolai Braun. Marihuana hatte der Angeklagte zum ersten Mal mit elf Jahren geraucht, Amphetamine waren zwei Jahre später hinzugekommen, mit 14 Jahren hatte er Kokain konsumiert und 2009 zu Heroin gegriffen, wovon er nicht mehr so schnell loskommen sollte. Seine Vorstrafenliste ist lang, darunter auch ein schwerer Raub im Jahr 2012 und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Der Angeklagte musste vier Jahre und zehn Monate in Haft und machte einen Entzug. Doch dieser half nichts: Nachdem er seinen Job verloren hatte, sein Hund gestorben war und es auch mit seiner Verlobten kriselte, begann er wieder mit dem Drogenkonsum. „Den Schock mit dem Arbeitsverlust musste ich erst einmal verdauen. Da habe ich das erste Mal wieder gekokst“, sagte der Vater von zwei leiblichen und zwei Stiefkindern. Die Situation eskalierte im Herbst, als der 34-Jährige mit Rauschmitteln zugedröhnt durch Bellenberg irrte.

Etwa 45 Gramm Kokain wurden an diesem Tag bei ihm gefunden. Ein Polizist, der als Zeuge geladen war, sagte, dass der Wirkstoff darin außergewöhnlich hoch gewesen sei. Aus einem Chatverlauf mit etlichen Codewörtern ging außerdem hervor, dass der Angeklagte die Betäubungsmittel von einem Drogenhändler aus Holland erworben haben soll – so die Interpretation des Ermittlers, der den Wert des Stoffs auf 4500 Euro schätzt. Im Chat sei der 43-Jährige zudem gefragt worden, ob er mit dem Kokain arbeiten könne.

Staatsanwalt Sebastian Murer forderte eine Haft von drei Jahren und acht Monaten wegen Besitzes und Handels von Rauschmitteln und den vielen Vorstrafen. Anwalt Daniel Mahler plädierte für eineinhalb Jahre Haft, da nicht erwiesen sei, dass der 34-Jährige mit den Drogen tatsächlich einen Handel vorhatte. „Er ist suchtkrank“„, sagte er. Das Urteil lautete schließlich: Drei Jahre Gefängnis wegen Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln. Der Angeklagte muss außerdem erneut in einen Entzug machen.