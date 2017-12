2017-12-04 07:00:00.0

Babenhausen Von Ahnen, Presssack und „Münchner Weibern“

Mit viel Witz bescheren Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner in Babenhausen einen grandiosen Abend. Von Fritz Settele

Zwei Typen, zwei Gitarren, zwei Bücher – unter diesem Titel haben die Kabarettisten Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner das Theater am Espach nicht nur restlos gefüllt, sondern die zahlreichen Zuschauer auch restlos begeistert. Das lag an herzerfrischender Spontanität, mit denen sich die Künstler gegenseitig frotzelten und dabei das Publikum stets mit einbanden. Das Ganze wurde unterlegt von äußerst gekonntem Gitarrenspiel, wobei Zinner mit seinen Soli brillierte und einiges bot – vom Blues bis zum krachigen Rock. Nur gut, dass Ringlstetter sein Kindheitstrauma als Blockflötenkünstler bereits überwunden hatte: Man stelle sich die Scorpions ja auch nicht mit Panflöte vor.

Gekonnt war schon das gegenseitige Vorstellen: Hier der kulturell hochstehende Stadtmensch Ringlstetter, dort der ungeschlachte Zinner – aber beide Kabarettisten der Spitzenklasse und als solche vielfach ausgezeichnet. Der szenisch aufgebaute Gegensatz ist geplant: Aber eben nicht der eine oder andere Gag, der aus der Situation entsteht, auch durch Zurufe aus dem Publikum.

Grandios sind die Szenen aus dem Tourneebuch Ringlstetters „Paris, New York, Alteiselfing“. Krass sind die Erlebnisse einer Tour durch die Provinz. Da sieht ein Backstage-Bereich aus: Ein Sterbezimmer in einer oberfränkischen Schnitzelwirtschaft hinter einer vor Fett triefenden Küche und einem riesigen Kühlschrank mit rotem Presssack, der den Eindruck vermittelt, hier würden die Ahnen noch verspeist. Da lobte Ringlstetter das Essen „Beim Göppel“ in „Babahausa“ oder bei seinem im Fuggermarkt lebenden Cousin. Noch mehr Lokalkolorit wurde eingebaut, beispielsweise die Lindenkreuzung, an der es wohl öfters scheppere.

Nahtlos die Übergänge auch zu dem „Heftl“, in dem Zinner seine Impressionen aufgeschrieben hat. Da geht es darum, dass „Gott kein Löwenbräu trinkt“. Er verwandele nicht Wasser in Wein, sondern zu Hause Löwenbräu in Augustiner. Leider ging der eine oder andere Gag dabei im Lachen der Zuschauer unter, vor allem wenn die Pointen in „Germanish“, einem deutsch-englischen Sprachmix erfolgten.

Auch Prominente bekommen ihr Fett ab. So beginnt der Abend mit einem Mario-Adorf-Gedächtnisräusperer und Reinhold Messner wird zum „Dreizehenfaultier“.

Einer der Höhepunkte ist der Song „Auch Frauen über 50 mit Zöpfen müssen sterben, auch wenn sie es ignorieren“. Darin wird eine Esoterikerin Opfer einer Ingwerteevergiftung. Dazu passen die „Münchner Weiber“ in der Schickimickiszene, die alles „supersorry“ fänden. Hintergründig dann das „Arbeiterlied“, gespickt mit Anspielungen auf die Lügen in der Berufswelt.

Einigkeit herrscht im begeisterten Publikum darüber, dass der Abend ruhig noch länger hätte gehen können. Doch auch der „Weihnachtsshop“ mit Ringlstetter-Zinner-Werken wollte ja noch besucht werden. Auf alle Fälle spürt man in Babenhausen die Herzlichkeit und die Freude der beiden Künstler. Schade nur, dass sie eher selten gemeinsam auf Kabarett-Tournee gehen.