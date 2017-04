2017-04-19 17:00:00.0

Babenhausen Von Babenhausen über die Nordsee bis in die Provence

Eine Ausstellung im Fuggermarkt erinnert an den Künstler und Architekten Franz Raebel und seine Werke.

Ein von Meereswellen umtostes Schiff und ein in sich ruhendes Stillleben aus Obst und Flaschen, daneben auch mediterrane Impressionen, eine eingefangene Abendstimmung – das sind nur einige der Facetten aus dem künstlerischen Schaffen von Franz Raebel. Seine Kunstwerke sind nun in einer Erinnerungsausstellung noch bis Juli im Babenhauser Café Fahrenschon zu bewundern.

Der gebürtige Babenhauser Raebel erblickte 1925 das Licht der Welt und war seinem Heimatort – mit kleineren Unterbrechungen – stets treu. Hier starb er auch Anfang des vergangenen Jahres im Alter von 91 Jahren. Um an ihren verstorbenen Mann zu erinnern, organisierte Raebels Witwe, Ursula Raebel, nun eine Ausstellung. Unterstützt wurde sie dabei von der Galeristin und Malerin Gretel Salzgeber. Dieser war es bereits im Jahr 2010 gelungen, den freien Architekten zu seiner ersten Ausstellung im Fuggermarkt zu überreden.

Zusammen mit Ursula Raebel traf sie eine Auswahl von 14 Bildern, die einen Einblick in die unterschiedlichen künstlerischen Schaffensphasen des Malens geben sollen. Bereits während seines Architekturstudiums hatte Franz Raebel gezeichnet beziehungsweise gemalt und sich damit sein Studium mitfinanziert. Aus dieser Frühepoche stammen zum Beispiel zwei Rötelzeichnungen einer früheren Freundin mit dem Titel „Dame“, deren Identität er aber nie verraten hatte.

Seine Vorliebe galt aber vor allem der Landschaftsmalerei. Seine vielfältigen Motive zeigen Nordseeimpressionen, das französische Elsass, Süddeutschland, aber auch die Provence. Außerdem malte er Landschaftseindrücke aus seiner Heimat Babenhausen.

Gleichgültig, ob schwere Ölgemälde oder feingliedrige Aquarelle – Raebel legte Wert darauf, die jeweilige Stimmung einzufangen. Der introvertierte Künstler war dabei selten mit dem Skizzenblock unterwegs, sondern speicherte die Eindrücke in seinem Kopf, berichtete seine Witwe. Mit fortschreitendem Alter wurden seine Bilder immer „schwerer“, sagte Ursula Raebel unserer Zeitung, was sich am besten in seinem Ölbild „Abendstimmung“ ausdrückt. Luftig und farbenfroh dagegen wirken „Birkenhain“ oder das Ambiente rund um eine Alpenhütte.

Nicht weit vom Café Fahrenschon entfernt hatte sich der Künstler bereits zu Lebzeiten ein Denkmal geschaffen:

Das Primizkreuz von Oliver Rid an der Lindenkreuzung, das nach Raebels Entwürfen von Siegfried Dannowski handwerklich umgesetzt wurde, beide hatten auf ein Honorar verzichtet.

Wer die Bilder von Franz Raebel im Original betrachten will, hat noch bis Mitte Juli im Café FahrenschonZeitdazu. (fs)