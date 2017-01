2017-01-20 13:02:00.0

Babenhausen Von Bienenkunde bis Rockwerkstatt

Die Jugendbildungsstätte Babenhausen stellt ihr Programm für 2017 vor. Welche Kurse angeboten werden: Von Claudia Bader

Holz-, Pilz- oder Kräuterkurse – Wochenendseminare zu Rhetorik, Präsentation oder Spielpädagogik: Auch in diesem Jahr hat die Schwäbische Jugendbildungsstätte (Jubi) Babenhausen ein abwechslungsreiches Jahresprogramm auf die Beine gestellt – ganz im Zeichen der Vielfalt.

Wie Jubi-Leiter Michael Sell sagt, werde Vielfalt erlebbar, wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen Alters und Herkunft begegnen. Junge Menschen fänden in der Jubi einen Ort, wo sie sich selbst und ihre Fähigkeiten entdecken können. „Hier ist kein Platz für Ausgrenzung oder Diskriminierung. Hier zählt das Miteinander“, so Sell.

An terminierten Angeboten enthält das neue Programm unter dem Leitgedanken „Blick – atmen – erste Worte“ die Grundlagen der Präsentation und Moderation. Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe können in den Seminaren „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an der Nachhaltigkeit arbeiten oder sich über die Erscheinungsformen von Rechtsextremismus informieren. Mit „Konkret und kreativ“ werden originelle Ideen für Spielmobil und Ferienaktionen angeboten sowie mit „Auszeit – Zeit für mich“ eine weltliche Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg von Augsburg nach Babenhausen. Mit den Workshops „Holunder – Schutz- oder Heilstrauch“, „Kraft der Bäume“ und der Ausstellung „Wildbienen, Hummeln und Hornissen“ geht es raus in die Natur, mit „Rock- und Popwerkstatt“ und „Sound of Hip Hop“ in die Welt der Musik.

Im Ressort offene Angebote gibt es das Seminar „Erlebnispädagogik“ sowie mit „Kooperation in Aktion“ ein handlungsorientiertes Angebot für Schulklassen ab der 7. Jahrgangsstufe. Im schon traditionellen Seminar „Streiten mit Klasse“ werden Ursachen von Konflikten und Lösungen gesucht. Auch einen „Großgruppenkochkurs“ und „Natur-Erlebnis-Tage“ wird es geben.

Im Seminar „Lebenswelt – lebenswert – liebenswert“ steht die Gestaltung von Lebensräumen und Kulturlandschaft im Mittelpunkt. Während die „Waldprojektwochen“ für Praxisklassen aus Haupt- und Mittelschulen besondere Erfahrungen versprechen, geht es am „Runden Tisch Umweltbildung Schwaben“ um den fachlichen und inhaltlichen Austausch von Einrichtungen, die Umweltbildung und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung im politischen Raum Schwaben betreiben. An einem „Tag zum (Aus)schwärmen“ können Interessierte in die Welt von Wild- und Honigbienen eintauchen.