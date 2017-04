2017-04-13 00:34:12.0

Kultur Von „Grease“ bis „Hinterm Horizont“

Musiker aus Kettershausen und Kellmünz brillieren beim Frühjahrskonzert

Musik führt Menschen zusammen. Ein Beispiel, wie harmonisch das sein kann, war das traditionelle Frühjahrskonzert, das die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen heuer gemeinsam mit dem Musikverein Kellmünz gestaltete. In freundschaftlicher Verbundenheit und ganz ohne Wettbewerbsgedanken präsentierten beide Orchester eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Programmfolge, die zeigte, welche Vielfalt an Klangfarben und Rhythmen Blasmusik heutzutage bieten kann.

Passend zum traumhaften Frühlingswetter draußen, lud die Musikkapelle Kellmünz mit „Voyage into the Blue“ von Naoya Wada zu einer Reise ein, bei der die zahlreichen Besucher in der Aula des Babenhauser Schulzentrums ein akustisches Farbenspiel genießen konnten.

ANZEIGE

Unter präziser Leitung von Erwin Bachhofer, unternahm das Blasorchester mit der modernen Ouvertüre „Jump and Joy“ von Markus Götz klangliche Freudensprünge. Auch im musikalischen Bild „Lachische Sonne“ zeigten die Kellmünzer Musikanten, dass sie sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben, sondern das Anspruchsvolle als Herausforderung suchen. Der als Zugabe ausgezeichnet intonierte Titelsong aus dem Musical „Hinterm Horizont“ war ein weiterer Beweis dafür. Im zweiten Programmteil zog auch die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen sämtliche Register ihres Könnens. Dem mit Akkuratesse interpretierten Eröffnungsmarsch „Opening“ folgte mit „Ratafia“ von Willy Fransen ein zeitgenössisches Originalwerk, das bewegte, mittelalterlich angehauchte Tänze mit ruhigen Holzbläserpassagen und einem wunderschönen Saxofonsolo vereint. In „Choral and Rock out“ verbanden die Kettershauser Musikanten gekonnt traditionelle Musik wie Choral und Fuge mit modernem Arrangement. Das Medley „Grease“ entführte die Zuhörer in das gleichnamige Musical.

Dirigentin Julia Götz verlangte den einzelnen Registern einiges an spieltechnischem Können, rhythmischer Präzision und klanglicher Einheit ab. Auch die in „Golden Swing Time“ zum Klingen gebrachten, unvergessenen Evergreens wurden vom Publikum mit anhaltendem Applaus bedacht. Der Marsch „Abschied der Gladiatoren“ begleitete die Zuhörer auf den Heimweg. (clb)