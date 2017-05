2017-05-27 00:34:30.0

Wandern mit der Chefredaktion

Die Heimatzeitung sucht das Gespräch mit ihren Lesern

Gute Gespräche ergeben sich oft bei einer ausgedehnten Wandertour. Die Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen möchte auf besondere Art mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen, persönlich hören, was sie bewegt. Dazu lädt sie am Sonntag, 18. Juni, zum Wandertag in Roggenburg ein. Treffpunkt vor Ort ist ab 11 Uhr, die Wanderung beginnt um 11.30 Uhr – ein lohnender Ausflug mit Sehenswürdigkeiten wie Kloster, Wannenkapelle, Weihern und Bodenerlebnispfad. Ausgangs- und Endpunkt ist das Prämonstratenserkloster Roggenburg, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1126 zurückreichen. Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wird zudem eine betreute Entdecker-Tour auf ähnlicher Strecke angeboten. Am Ende der Runde gegen 13.45 Uhr, kehrt, wer mag, mit in die Klostergaststätte Roggenburg ein.

Freuen Sie sich auf ein Lunchpaket, ein Entdecker-Tour-Set für Kinder sowie ein kleines Geschenk zum Abschluss für alle kleinen und großen Wanderer. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ein Verzehr im Klostergasthof ist nicht inbegriffen. Sie wollten schon immer einmal mit uns persönlich sprechen? Sie wandern gerne mit? Dann melden Sie sich verbindlich an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/222111700 (Montag bis Freitag von 8 bis 18Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr). (az)