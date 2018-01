2018-01-02 07:00:00.0

Illertissen/Neu-Ulm Weniger Notrufe als im Vorjahr

Polizisten und Feuerwehrleute hatten in der Silvesternacht im Landkreis einiges zu tun. Dennoch schien es in den Morgenstunden ruhiger gewesen zu sein, als am 1. Januar 2017. Von Felicitas Macketanz

Ungewohnt ruhig ist die Silvesternacht in Illertissen und Umgebung verlaufen. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren nicht erheblich mehr Einsätze zu verzeichnen, als an gewöhnlichen Wochenenden. Die Zahl der Notrufe nahm laut Polizei sogar um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab. So gab es zwischen 19 und 7 Uhr, also am 31. Dezember und 1. Januar, etwa 200 Notrufe bei der Einsatzzentrale in Kempten für den gesamten Einsatzbereich des Präsidiums. Das sind die Landkreise Günzburg, Lindau (Bodensee), Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu, sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen. Dennoch: Zu einigen Einsätzen im Landkreis Neu-Ulm mussten die Polizisten und Feuerwehrleute dann doch ausrücken.

In Illertissen brannte beispielsweise ein Altkleidercontainer in der Max-Eyth-Straße. Eine Zeugin hatte nach Angaben der Illertisser Polizei zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie vermutlich etwas in den Glascontainer warfen. Wenig später fing dann der daneben befindliche Altkleidercontainer Feuer. Bisher konnten die unbekannten mutmaßlichen Täter, die zwischen 17 und 20 Jahre alt sein sollen, nicht gefunden werden. Der Brand, der sich gegen 0.12 Uhr entfacht hatte, wurde von der Illertisser Feuerwehr gelöscht. Der Schaden: nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro.

Gebrannt hat es am 1. Januar auch in Weißenhorn. Kurz nach 0 Uhr entdeckten die Beamten eines Streifenwagens im Buchenweg eine brennende Thujahecke. Diese brannte auf einer Länge von etwa drei Metern lichterloh. Die Beamten konnten die Flammen aber mithilfe eines Feuerlöschers und des Gartenschlauchs eines Nachbarn eindämmen und das Feuer schließlich löschen. Der Brand ist nach ersten Angaben vermutlich durch Funken einer Rakete oder eines Böllers entstanden.

Und auch die Neu-Ulmer Feuerwehr blieb nicht von Einsätzen in der Silvesternacht verschont: Ein 65-jähriger Mann hatte beobachtet, wie zwei unbekannte Personen in der Finninger Straße in Neu-Ulm einen Feuerwerkskörper in eine Mülltonne warfen und anschließend schnell die Flucht ergriffen. Die Mülltonne geriet in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für die angrenzenden Wohnhäuser bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Neben den Bränden gab es auch eine Reihe körperlicher Auseinandersetzungen sowie Sachbeschädigungen und Ruhestörungen. Im Neu-Ulmer Stadtgebiet griff ein 33 Jahre alter Mann kurz nach dem Jahreswechsel einen 8-jährigen Buben an. Das Kind hatte einen Böller in der Nähe des Autos des 33-Jährigen gezündet. Der Bub erlitt nach dem Angriff des Mannes leichte Rötungen am Bauch und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 17-Jähriger warf kurze Zeit später eine Rakete in Richtung einer Menschenmenge. Ein Unbekannter geriet so in Rage, dass er den Jugendlichen packte, an einen Baum drückte und mehrfach gegen den Bauch schlug. Danach flüchtete der Unbekannte. Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise Die Neu-Ulmer Polizei sucht Zeugen zum Müllcontainerbrand und zu dem Angriff auf den 17-Jährigen. Telefon: 0731/8013-0.