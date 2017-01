2017-01-17 11:00:00.0

Unterallgäu Wenn ein Automechaniker an Menschen herumdoktert

Er injiziert Medikamente und verspicht Gewichtsverlust – bei vielen hat es geklappt. Jetzt muss sich der Mann, der eigentlich Kfz-Mechaniker ist, vor Gericht verantworten. Von Orla Finegan

Das Fachgebiet des 51-jährigen gelernten Kfz-Mechanikers aus dem Unterallgäu ist die Instandsetzen von Maschinen. Dass er sein Wissen über Feinmechanik nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen darf, weiß er spätestens, seit er sich am Montag vor dem Amtsgericht in Memmingen verantworten musste. Der Vorwurf: Unerlaubte Ausübung der Heilkunde.

Um zu erklären, wie es soweit kommen konnte, musste der Mann etwas ausholen: Es habe alles mit einer Stoffwechseltherapie begonnen, durch die er selbst innerhalb weniger Wochen 23 Kilogramm abgenommen habe. „Ich habe seitdem aber wieder etwas zugenommen“, schob er am Montag vor Gericht ein und schaute kurz auf seinen Bauch.

Nach Internetrecherche eigene Praxis eröffnet

Was die Pfunde angeblich purzeln ließ: Injektionen mit einer homöopathischen Lösung in die Bauchdecke. Etwa 100 bis 120 Spritzen habe er sich selbst und seiner Frau verabreicht und beide hätten dramatisch abgenommen. Er war überzeugt: „Das System funktioniert.“ Also erkundigte er sich im Internet, machte sich selbstständig und eröffnete im Mai 2014 im Unterallgäu eine Praxis für Gewichtsverlust. Er engagierte außerdem eine Heilpraktikerin, die von den Kunden ausgefüllte Fragebögen zum eigenen Gesundheitszustand kontrollierte und grünes Licht für die Behandlung gab. Auch eine Arzthelferin stellte er ein, die später alle Injektionen übernahm. In der Anfangszeit habe er aber selbst gespritzt.

Das Geschäft lief gut, etwa 20 Kunden habe er in seiner Kartei gehabt, als die Kripo die Ermittlungen aufnahm. Für diese „sanfte Stoffwechseltherapie“ von vier bis acht Wochen zahlten diese 1000 Euro, im Gegenzug gab es die Injektionen mit einem homöopathischen Mittel, das frei verkäuflich ist.

Viele zufriedene Kunden

Von den Kunden hat sich niemand beschwert, das hielt auch der Richter fest. Nicht bei jedem habe die Therapie zum erwünschten Erfolg geführt, aber die meisten Kunden waren zufrieden. Auch, dass der Mann aus dem Unterallgäu selbst Spritzen verabreicht habe, sei an sich nicht strafbar. Wohl aber, dass nicht ein Arzt oder ein Heilpraktiker die Kunden selbst untersucht habe, um festzustellen, ob die Kunden für die Therapie geeignet seien. Die engagierte Heilpraktikerin habe zwar immer grünes Licht gegeben, allerdings stützte sie ihr Urteil auf teilweise unvollständige Fragebögen und untersuchte die Kunden nicht selbst.

Das Brisante: Die Akten zeigten, dass mehrere Kunden an Bluthochdruck, Diabetes oder Atemwegserkrankungen gelitten hätten und demnach Risikopatienten waren. Indem der 51-jährige dennoch die Menschen behandelte, überschritt er seine Kompetenzen. „Letztendlich ist alles gut gegangen und das Präparat ist auch nicht gefährlich“, sagte der Richter. Er verurteilte den Unternehmer zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro, auch die Verfahrenskosten muss er begleichen. Das hatte auch die Staatsanwältin gefordert, der Verteidiger schloss sich der Forderung an. Seine Anregung, das Verfahren einzustellen, lehnte die Staatsanwältin aufgrund der Vorgeschichte des Angeklagten ab: „Das Vorstrafenregister ist reichhaltig gefüllt“, sagte sie. Bei der Verurteilung hielt der Richter dem Angeklagten unter anderem zugute, dass seine zehn Vorstrafen – die meisten im geschäftlichen Bereich und wegen Betrugs – schon Jahre zurückliegen.

Ehemaliger Geschäftspartner schleust Kunden ein

Der Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz flog nur auf, weil ein ehemaliger Geschäftspartner des Unternehmers ihn angeschwärzt hatte. Vorher ermittelte er sozusagen selbst und schleuste so viele Kunden beim Angeklagten ein, dass dieser aufgrund der wirtschaftlichen Blüte sogar eine Filiale des Geschäfts eröffnete.

„Es tut mir Leid, dass das schon wieder in die Hose gegangen ist“, sagte der Unterallgäuer, der nach eigenen Angaben schon als Kfz-Mechaniker, Lagertechniker, Pferdesportartikel-Verkäufer und eben Abnehm-Unterstützer gearbeitet hatte. Das Geschäft mit dem Gewicht hat er mittlerweile eingestellt und sich wieder auf Lagertechnik besonnen.