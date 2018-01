2018-01-10 07:00:00.0

Unterroth Wenn ein ganzes Wirtshaus umzieht

Generationswechsel in Unterroth: Michael und Manuela Blum übernehmen den Betrieb. Was sich dadurch für die Gäste ändert. Von Franziska Wolfinger

In der Linde in Unterroth ist eine neue Ära angebrochen: An Silvester hat Wirt Michael Blum zum letzten Mal in der Küche des alten Gasthofs gekocht. In den kommenden Wochen wird das Gebäude abgerissen, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und mehr als 100 Jahre das Ortsbild geprägt hat. Bauarbeiter haben bereits die Fenster entfernt und einen Bauzaun um das alte Gebäude gezogen. Das Wirtspaar Michael und Manuela Blum hat allerdings schon für Ersatz gesorgt – direkt neben der alten Linde haben sie einen neuen Gasthof gebaut.

Großes Aufheben haben die Blums um den Umzug nicht gemacht. „Wir haben heimlich und leise das neue Gasthaus aufgesperrt“, sagt der Wirt und lacht. Die Unterrother hätten den Weg in die Wirtschaft trotzdem gleich wieder gefunden. „Vor allem unsere Stammgäste waren von Anfang wieder da“, sagt Blum. Auch einen Stammtisch habe er wieder eingerichtet. Schon während der Bauphase hätten immer wieder Leute vorbeigeschaut, um zu sehen, wie es vorangeht. Und bisher seien die Rückmeldungen positiv, sagt Blum. Die Inneneinrichtung hätten er und seine Frau alleine geplant, sagt der Wirt. Ein Beispiel: Die offen gestaltete Küche – nun könnten die Gäste praktisch dabei zuschauen, wie ihr Schnitzel zubereitet wird. „Die Leute wollen ja was sehen“, sagt Blum. Doch nicht nur der Umzug vom alten in das neue Gebäude hat zum Jahresanfang stattgefunden: Auch der 65-jährige Seniorchef Reinhold Blum hat die Verantwortung abgegeben. 40 Jahre lang hatte er gemeinsam mit seiner Frau Annemarie den Betrieb geleitet. Nun ist sein Sohn Michael Blum an der Reihe, der den Gasthof in Unterroth damit in vierter Generation betreibt.

Dass er den Betrieb der Eltern übernehmen will, stand für ihn immer fest. So hat er eine Ausbildung zum Koch gemacht und arbeitete insgesamt zehn Jahre in verschiedenen Restaurants und Hotels in Deutschland und in der Schweiz. Ehefrau Manuela hat sich zur Restaurantfachfrau weitergebildet. Seniorchef Blum sagt, er sei stolz, einen Sohn und eine Schwiegertochter zu haben, die sich so einbringen. Doch ganz aufhören wollen Reinhold und Annemarie Blum noch nicht: „Wenn man mit der Arbeit so verbunden ist, geht das gar nicht“, sagt der Seniorchef. Weil Hotel und Restaurant zukünftig an sieben Tagen die Woche geöffnet sind, ist die Unterstützung der beiden im Betrieb noch gern gesehen. Dass das alte Gasthaus abgerissen wird, tut dem Seniorchef nach eigener Aussage „schon ein bisschen weh“. Immerhin habe er dort seine Kindheit verbracht. Und fast sein gesamtes Berufsleben, seit er mit 25 Jahren die Leitung des Betriebs übernommen hatte.

Außer ihrem Restaurant betreiben die Blums noch ein Hotel. Im neuen Gebäude haben sie sechs zusätzliche Zimmer. Was es nicht mehr gibt, ist ein großer Festsaal, in dem unter anderem die Aufführungen der Unterrother Theatergruppe stattgefunden hatten. Da der in der Vergangenheit oft mehrere Wochen lang gar nicht genutzt wurde, haben sich die Blums gegen einen Neubau entschieden. Für größere Veranstaltungen könne ein Teil des Gastraums abgetrennt werden. Dort, wo gerade noch das alte Gasthaus steht, wird eine Sonnenterrasse entstehen. Neben Mittag- und Abendessen bieten die Blums nun auch Frühstück an. Sobald die Baustelle beendet ist, soll es noch eine richtige Eröffnungsfeier geben, kündigt Michael Blum an. Im Laufe des Frühjahrs sollen die gröbsten Arbeiten erledigt sein. Die Bauzeit hat dann rund ein Jahr gedauert.