2017-11-08 07:01:00.0

Egg an der Günz/Engishausen Wie lange hier noch Endstation ist

Die Straße zwischen Egg an der Günz und Engishausen ist derzeit gesperrt. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, sagt das Staatliche Bauamt. Von Sabrina Schatz

Wer von Egg an der Günz ins benachbarte Engishausen fahren will, muss in diesen Tagen einen langen Umweg in Kauf nehmen - nämlich über Oberschönegg und Babenhausen. Denn die rund einen Kilometer lange Strecke, welche die Gemeinden verbindet, ist gesperrt. Bagger und Lastwagen sind damit beschäftigt, die Straße zu erneuern. Wie Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt Kempten auf Anfrage berichtet, liegen die Arbeiten im Zeitplan. „Die Sperrung wird voraussichtlich vor Weihnachten aufgehoben“, sagt er. Derzeit wird die Straße verbreitert und in der Höhe angeglichen, zudem wird eine enge Kurve abgeflacht. Anfang Dezember solle dann eine von drei Asphaltschichten auf den neuen Unterbau aufgetragen werden, sofern das Wetter mitmacht. Die zwei weiteren Schichten sollen – wenn es in diesem Jahr nicht mehr möglich ist – spätestens im Frühjahr folgen.