2017-04-16 16:13:00.0

Klosterbeuren Ziegelwerk wechselt die Besitzer

Das Dachauer Unternehmen Hörl & Hartmann übernimmt das Ziegelwerk in Klosterbeuren. Was es mit der Fusion auf sich hat und was mit den Mitarbeitern passiert.

Das Ziegelwerk Klosterbeuren hat neue Eigentümer: Im Rahmen Nachfolgeregelung haben die bisherigen Gesellschafter, die Brüder Hubert und Thomas Thater, zum 1. April ihre Anteile an die Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Dachau übertragen. Dies teilte das Unternehmen kürzlich über eine Agentur mit. Alle Mitarbeiter hätten eine Weiterbeschäftigungsgarantie bekommen und seien übernommen worden, hieß es. Durch die Fusion wird die Firma Hörl & Hartmann nach eigenen Angaben zum größten familiengeführten Ziegelunternehmen im süddeutschen Raum. Im Betrieb sind dann 200 Mitarbeiter beschäftigt, er vermarktet jährlich 300 Millionen Ziegelsteine.

Der bisherige Gesellschafter Thomas Thater bleibt Geschäftsführer des Ziegelwerks. Er erklärt den Schritt der Übergabe mit seiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Das werk sei mit seiner 210-jährigen Geschichte eines der traditionsreichsten Unternehmen in Deutschland, so Thater. „Daher war es uns ganz wichtig, den strategischen Schritt der Unternehmensnachfolge zu gehen.“ Die Einbindung des betriebs in die Hörl & Hartmann-GmbH diene der Sicherung der Arbeitsplätze in Klosterbeuren. Hubert Thater bleibt dem Werk als Berater erhalten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ziegelwerk Klosterbeuren bleibe selbstständiges Unternehmen

Nach den Werken am Hauptsitz in Dachau und in Gersthofen bei Augsburg erschließt Hörl & Hartmann mit Klosterbeuren seinen dritten Produktionsstandort in Süddeutschland. Der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Hörl sieht in der Fusion einen „sehr wichtigen schritt“ für die Entwicklung seines Unternehmens. Eine gemeinsame Philosophie erleichtere die Zusammenführung: Man lege Wert auf die Wertschätzung der Mitarbeiter, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden, moderne Anlagentechnik und ökologische Herstellungsprozesse.

Das Ziegelwerk Klosterbeuren bleibe künftig als selbstständiges Unternehmen und Marke erhalten. Neben dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Thater treten Michael und Matthias Hörl in die Unternehmensleitung ein. Für die Kunden des Hauses ändere sich nichts, sie könnten sich weiterhin an ihre gewohnten Ansprechpartner wenden. Auch die Produktpalette bleibe erhalten, sie soll nach angaben des Unternehmens demnächst erweitert werden.

Für die kommenden Jahre wurde ein Investitionsplan erarbeitet, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Gesellschafter Michael Hörl blickt optimistisch in die Zukunft: „Durch die Fusion bündeln wir unsere Stärken und verbessern die Marktposition beider Unternehmen.“ jm/d-pr