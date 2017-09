2017-09-29 19:20:00.0

Filmwelt trauert Schauspieler Andreas Schmidt (53) ist tot

Der Schauspieler und Regisseur Andreas Schmidt war sehr vielseitig - er arbeitete für Film, TV und Theater. Jetzt ist er im Alter von nur 53 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Andreas Schmidt ist tot. Der deutsche Schauspieler mit dem markanten Gesicht war nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern auch in der Film- und Theaterwelt sehr bekannt. Am Freitag teilte seine Agentin in Berlin mit, dass Schmidt im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag gestorben ist. Er hinterlässt seine Frau und den gemeinsamen Sohn.

Andreas Schmidt glänzte auch beim "Tatort" und bei "Timm Thaler"

Andreas Schmidt war besonders in Deutschland bekannt. So stand er nicht nur für zahlreiche Fernsehreihen wie zum Beispiel "Polizeiruf 110" vor der Kamera, sondern glänzte auch in Filmen wie "Sommer vorm Balkon" (2006). Im "Tatort" war Schmidt 2008 als Mörder zu sehen. Auch im Theater konnte er viele Anhänger finden: Im Jahr 2004 führte er am Berliner Theater am Kurfürstendamm die Regie für "Männerhort".

ANZEIGE

Jüngst war er im Kinofilm " Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" (2017) in der Rolle des Belial zu sehen.

Andreas Schmidt erhielt den Deutschen Filmpreis

Seine Schauspielkunst erntete ihm einige Preise. 1963 in Heggen im Sauerlang geboren, wuchs Andreas Schmidt im Berliner Märkischen Viertel auf. In "Peng! Du bist tot!" (1987) feierte er vor 30 Jahren sein Kinodebüt.

Seitdem erhielt er für seine Darstellungen und Rollen immer wieder Preise. In der Rolle des Zilinski gehörte er zum Team des KZ-Dramas "Die Fälscher", das 2008 mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wurde. Im Spielfilm "Fleisch ist mein Gemüse" verkörperte er Gurki - für diese Nebenrolle erhielt er im April 2009 erhielt den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller. AZ

Lesen Sie auch:

"Timm Thaler oder das verkaufte Lachen": Ein Handel mit Folgen