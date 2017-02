2017-02-20 14:55:00.0

Landsberg Flüchtiger Sträfling: Verfolgungsjagd endet mit einem Warnschuss

Ein Freigänger aus Landsbergs Justizvollzugsanstalt versucht, vor der Polizei zu fliehen. Die Verfolgungsjagd endet erst, als ein Polizist einen Warnschuss abgibt. Von Dieter Schöndorfer

Beamten der Landsberger Polizei fiel in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr im Stadtgebiet ein Ford Fiesta aufgrund der Fahrweise negativ auf. Die Streife forderte den 26-jährigen Fahrer durch Signale auf, anzuhalten. Der aber gab Gas, flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit, umfuhr in der Folge mehrere Straßensperren, bis seine Flucht in einer Sackgasse ein Ende fand.

Daraufhin ließ er nach Angaben der Polizei das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Mehrere Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf und rannten ihm hinterher. Ein Beamter gab dann etwa gegen 2 Uhr einen Warnschuss in die Luft ab. So konnte der 26-Jährige schließlich auch eingeholt und festgenommen werden.

Ein Warnschuss beendet die Verfolgungsjagd in Landberg

Es stellte sich heraus, dass der Mann Freigänger einer Justizvollzugsanstalt war und das Auto zu einer Spritztour genutzt hatte. Allerdings war er alkoholisiert. Und was er nicht hatte: eine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem, so die Polizei weiter, liegen umfangreiche kriminalpolizeiliche Erkenntnisse über ihn vor.

Zwischenzeitlich wurde der 26-Jährige wieder in die JVA zurückgebracht. Ihn erwarten nun mehrere weitere Strafverfahren.