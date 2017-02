2017-02-14 15:24:04.0

Eching am Ammersee Mutter und Kind erwürgt - Ex-Lebensgefährte wegen Mord vor Gericht

Im Landkreis Landsberg am Lech wurde eine Mutter und deren Kind erwürgt. Nun steht der ehemalige Lebensgefährte der Toten vor dem Augsburger Amtsgericht.

Wegen Doppelmordes an seiner Ex-Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn muss sich in einem Monat ein 52 Jahre alter Mann in Augsburg vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die 36 Jahre alte Mutter und das siebenjährige Kind im vergangenen Augustin Eching am Ammersee erwürgt zu haben.

Als Motiv gilt Eifersucht. Die Frau soll einen neuen Freund gehabt haben. Nach Überzeugung der Anklagebehörde liegen niedrige Beweggründe als Tatmerkmal vor. In einem Fall komme Heimtücke hinzu. Der mutmaßliche Täter hatte sich nach dem Gewaltverbrechen mit einem Messer selbst Schnitte und Stiche zugefügt.

Urteil für den Mord in Eching am Ammersee womöglich im März

Der Prozess am Landgericht Augsburg beginnt nach Mitteilung vom Dienstag am 14. März. Es werden zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört. Das Urteil könnte nach fünf Verhandlungstagen am 23. März verkündet werden. dpa/lby