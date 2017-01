2017-01-28 23:24:00.0

Landsberg Tausende Filmfans zum vierten Snowdance Filmfestival erwartet

Startschuss für das Landsberger Independent Filmfestival: Zum Auftakt boten die Veranstalter ein starkes Kontrast-Programm. Kommen bis zu 8000 Gästen in den kommenden Tagen? Von Stephanie Millonig

„Die Spiele sind ... eröffnet“ – Das Landsberger Publikum kennt den Eröffnungssatz und spricht routiniert den Chor als Festivaldirektor Heiner Lauterbach zuerst im Stadttheater und dann für geladene Gäste im Festsaal des Historischen Landsberger Rathauses das vierte Snowdance Independent Filmfestival eröffnet. Dass es gleich an zwei Plätzen losgeht und später auch noch an einem dritten, dem Spitalplatz, gefeiert wird, zeigt, dass das Festival größer geworden ist, und dass, wie Creative Director Tom Bohn erläutert, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucher erkannt wurden: Während den einen nach einem Gespräch über das gerade Gesehene ist, wollen die anderen das Tanzbein schwingen. Und das wurde nun beides möglich gemacht.

Fanden sich, wie sich Landsbergs Oberbürgermeister Mathias Neuner erinnerte, zur Eröffnung des ersten Snowdance-Festivals nur eine Handvoll Cineasten im Festsaal ein, ist dieser jetzt voll besetzt mit Filmschaffenden, Kommunalpolitikern und Sponsoren. Im Stadttheater sind es dann noch mal 360 Personen, wie Tom Bohn sagt. Die drei Festivalmacher, Tom Bohn, Heiner Lauterbach und Jürgen Farenholtz setzen darauf, dass insgesamt 8000 Besucher kommen werden, um sich unabhängig, das heißt ohne Fördergelder produzierte Filme anzusehen.

ANZEIGE

Snowdance in Landsberg: Bilder von der Eröffnung... Startschuss für das Landsberger Snowdance Independent Filmfestival 2017: Nach der Eröffnung am Samstag im Stadttheater wurde noch ordentlich gefeiert. Foto: Julian Leitenstorfer

Gelegenheit dazu besteht bis kommenden Sonntag, 5. Februar, an dem auch die preiswürdigen Filme ausgezeichnet werden. 25 Langfilme, 17 Kurzfilme, neun Serien und vier Videoproduktionen laufen in den kommenden Tagen. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet ein Rahmenprogramm etwas sowohl für Filmschaffende, als auch für Filmliebhaber.

Snowdance Filmfestival: Starker Kontrast bei den Auftakt-Filmen

Als Auftakt wählten die Festivalmacher einen Kontrast: Der stille niederländischen Beitrag „The Boy an the Sea“ von Vasily Chuprina setzt sich poetisch mit dem Verlust eines kleinen Buben auseinander, dessen Vater, ein Fischer, mit dem Boot draußen auf dem Meer geblieben ist.

Wenig friedvoll dagegen der Psychothriller „Freddy/Eddy“, der die Zuschauer fast von Beginn an darauf warten lässt, dass den Menschen im Leben des Malers Freddy gleich etwas Furchtbares zustoßen wird. Ist Freddy selbst dafür verantwortlich? Hat er, wie alle glauben, und wofür er auch verurteilt wurde, seine Ehefrau verprügelt hat? Beging die Tat, an die er sich nicht erinnern kann (und weitere folgende) sein zweites, schizophrenes Ich oder ist Zwillingsbruder Eddy, der offiziell schon vor Jahren gestorben ist, lebendig? Hat sich ein schizophrener Gedanke in Eddys Hirn eingegraben oder ist Eddy real? Regisseurin Tini Tüllmann zermürbt die Zuschauer mit dieser Frage – die sich auch am kommenden Samstag, 4. Februar, erneut stellen wird, wenn der Film ab 20 Uhr im Olympia-Kino läuft.