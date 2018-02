2018-02-22 13:55:20.0

Utting Unglück verhindert: Zwei Züge auf demselben Gleis

Der schnellen Reaktion eines Lokführers ist es zu verdanken, dass sich am Donnerstag in Utting kein schweres Zugunglück ereignet hat. Von Stephanie Millonig

Zwei Züge sind am Donnerstagmorgen am Uttinger Bahnhof auf demselben Gleis eingefahren. Ein Lokführer reagierte geistesgegenwärtig und leitete sofort eine Vollbremsung ein.

Am Uttinger Bahnhof sind am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr zwei Züge auf demselben Gleis eingefahren. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) bestätigt, stand einer der Züge bereits wartend auf dem östlichen Gleis im Bahnhof, als von Norden her der zweite Zug kam.

Laut BRB-Pressesprecher bemerkte dessen Triebfahrzeugführer, dass sich sein Zug auf dem falschen Gleis befindet und bremste sofort ab. „Dieser Zug kam 40 bis 50 Meter vor dem haltenden Zug zum Stehen“, sagte Pressesprecher Christopher Raabe. Verletzt worden sei niemand, die Schüler seien mit Bussen zur Schule gebracht worden.

ANZEIGE

Zuständig für die Gleisinfrastruktur ist die DB Netz. Dort ermittelt man derzeit die Ursache des Vorfalls, wie ein Pressesprecher dem Landsberger Tagblatt sagte. Die Strecke sei um 10 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben worden.