Nordendorf 1,2 Millionen Schritte, die ihr Leben verändern

Silke Stegemann aus Nordendorf lief den Jakobsweg. Warum für sie diese Auszeit so wichtig war und wie sie auf dem 900 Kilometer langen Weg das Loslassen lernte Von Elli Höchstätter

Einfach mal Zeit für sich haben. Das war der große Traum von Silke Stegemann aus Nordendorf. Die 47-Jährige war 20 Jahre lang alleinerziehende Mutter und in Vollzeit als Filialleiterin oder kaufmännische Angestellte tätig. Mitten in all dem Stress nahm sie sich vor, den Jakobsweg – den Camino Francés – zu laufen, wenn ihr Sprössling sie eines Tages nicht mehr brauchen sollte.

Der Jakobsweg übt auf viele eine Faszination aus und hat nach dem Erscheinen des Buches „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling einen regelrechten Boom erlebt. Viele aus der Region sind ihn – meist etappenweise – schon gelaufen. Doch Stegemann lief den ganzen Weg an einem Stück samt einer Verlängerung bis nach Finisterre, was übersetzt das Ende der Welt bedeutet. Sie alleine unterwegs.

Doch bis Stegemann starten konnte, dauerte es bis 2016. Der Sohn hatte eine Lehrstelle gefunden und zog aus. Beruflich bot sich für die quirlige Nordendorferin die Chance, eine kleine Auszeit zu nehmen. Nach sorgfältiger Recherche für die richtige Ausrüstung durchstöberte Stegemann das Internet und stieß auf eine Pilgergruppe aus München. Deren Erfahrungen waren wichtig für ihre Reise. Ansonsten hatte Stegemann nur den Flug und die erste Herberge in den Pyrenäen organisiert. Sie packte ihren Rucksack und machte sich auf den Weg. „Jetzt bin ich mal dran“, sagte sie sich. Als sie Anfang Oktober 2016 startete, rechnete sie nicht damit, dass diese Pilgerreise sie derart verändern würde.

Stegemann ist 902 Kilometer von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Finisterre gelaufen. Das waren 1,2 Millionen Schritte, die sie aus dem alten Leben heraustrugen. Sie war dabei im Oktober und November unterwegs. „Zu dieser Jahreszeit ist dort nicht mehr so viel los“, berichtet sie. Zunächst hatte sie Bedenken, dass ihr das Laufen mit dem rund zehn Kilo schweren Rucksack Probleme machen könnte. Doch diese Sorge stellte sich als unbegründet heraus. Zur Entlastung der Knie und des Rückens lief sie den Weg mithilfe von zwei Wanderstöcken.

Anfangs dachte sie noch an daheim, doch mit jedem Kilometer ließ sie diese Gedanken hinter sich. „Man läuft durch die Natur und plötzlich beschäftigt sich der Geist nur noch mit dem, was man sieht.“ Auf dem Pilgerweg ging es nur um das Laufen, Essen, die Länge der Etappe und den nächsten Schlafplatz. Stegemann übernachtete meist in privaten Pilgerunterkünften, in denen sich zehn bis 20 Menschen ein Zimmer teilten. Die städtischen Einrichtungen mit bis zu 100 Betten in einem Saal mied sie, so gut es ging. Auf dem Weg traf Stegemann viele andere Pilger. Egal ob Manager, Selbstständiger oder Angestellter, ob alt oder jung – jeder läuft. Sie erkannte, dass sie sich abgrenzen musste, denn „viele Pilger wollen nur bei anderen ihre Sorgen und Ängste abladen“. Unterwegs lief sie mit verschiedenen Menschen. Dabei lernte sie auch das Loslassen, denn manchmal passte das Lauftempo nicht und man verabschiedete sich dann freundlich voneinander.

Es gab auch Tage, da lief es für Stegemann nicht so gut. Aber meist kam dann ein anderer freundlicher Pilger und sie liefen gemeinsam zur nächsten Herberge. „Man sagt, der Weg trägt einen und ja, es ist so“, sagt Stegemann. „Wenn man Hilfe benötigt, ist sie da.“

Unvergessen ist für die Nordendorferin ihre Ankunft in Santiago de Compostela, dem offiziellen Ziel des Jakobswegs. Sie hatte große und überwältigende Gefühle erwartet – aber sie spürte nichts. „Ich war einfach nur traurig. Warum? Das kann ich mir bis heute nicht erklären“, erinnert sie sich. Als sie anschließend nach Finisterre weiterlief, schlug auch das Wetter um und es regnete in Strömen. Die 47-Jährige genehmigte sich ein Taxi und fuhr in ein Hotel. Als sie dieses gestärkt verließ, sah sie nach 900 Kilometern Fußmarsch zum ersten Mal das Meer. „Da kamen plötzlich die Glücksgefühle. Ich bin am Strand gelaufen, habe gejuchzt und mich einfach nur gefreut.“

Die Erfahrungen auf dem Jakobsweg haben sie verändert: „Ich habe keine Existenzängste mehr oder Panik davor, den Job zu verlieren“, erklärt Stegemann heute. Beim Pilgern habe sie Entschleunigung und ein Leben ohne Fremdbestimmung kennengelernt. Für sie galten dabei nur die Regeln, dass man die Herberge um 8 Uhr verlassen und bis 22 Uhr eingecheckt haben muss. Ihr Mantra aus dem alten Leben „ich muss“ hat sie gegen ein „heute nicht mehr“ eingetauscht.

Die Erfahrungen, die sie auf dem Jakobsweg gemacht hat, will Stegemann auch anderen mitteilen. Deshalb wird sie im Rahmen des Projekts „meins.ist.deins“ von Pro Familia Augsburg einen Vortrag halten. Der Termin steht noch nicht fest. Angedacht ist, dass der Vortrag im Herbst stattfinden soll. „Ich möchte auf das Thema alleinerziehende Elternteile aufmerksam machen und Menschen ermutigen, eine Auszeit zu nehmen“, sagte sie, denn für sie steht fest: „Der Jakobsweg war das Beste, was mir je passiert ist.“