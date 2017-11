2017-11-07 14:33:17.0

Hasberg/Kirchheim 47-Jähriger bei Lkw-Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich gestern zwischen Kirchheim und Hasberg ereignet.

Ein schwerer Unfall hat sich gestern Vormittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hasberg und Kirchheim ereignet. Nachdem ein Reifen des Gespanns geplatzt war, prallte dort ein Lastwagen gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrerkabine abgerissen und der 47-jährige Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Da an der Unfallstelle Öl ausgelaufen war, waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Hasberg und Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Straße kurzzeitig gesperrt.