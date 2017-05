2017-05-16 12:29:09.0

Unterallgäu 90-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall im Unterallgäu

In Lauben (Unterallgäu) kam am Montag ein 90-Jähriger bei einem Unfall ums Leben.

Laut Polizeibericht saß er neben einer 78 Jahre alten Frau, die am Montag auf der Kreisstraße von Erkheim in Richtung Lauben unterwegs war. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Auto aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Die Fahrerin fuhr neben der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Dort blieb das Auto an einem Wurzelstock hängen.

Der 90-jährige Beifahrer wurde durch diesen Aufprall schwer verletzt, die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, in dem der 90-Jährige in der Nacht zu Dienstag seinen Verletzungen erlag. AZ