2017-05-17 10:03:00.0

Glückwunsch Allmächd, schon 75!

Der langjährige MZ-Mitarbeiter und bekennende Franke Franz Issing feiert Geburtstag. Nicht nur die Lokalredaktion gratuliert von Herzen. Von Johann Stoll

Für ihn gibt es nichts Schöneres, als draußen bei den Leuten zu sein und ihre Geschichten aufzuschreiben. Franz Issing arbeitet seit Jahrzehnten mit ungebrochener Leidenschaft als Journalist. Nur eines ist er noch ein Quäntchen lieber: Opa. Sein Enkelkind steht bei ihm über allem.

In einem Alter, in dem andere längst ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen, ist Franz Issing regelmäßig mit Notizblock, Stift und Fotokamera für die Mindelheimer Zeitung aktiv. Dabei ist ihm nichts zu viel. Er ist abends und an den Wochenenden genauso unterwegs, wie er es auch in jüngeren Jahren immer gehandhabt hat. Ob Umfragen auf der Straße, ob Konzerte, Theater, Feste – Franz Issing interessiert sich für alles, ganz besonders für kirchliche Themen.

Er ist ein sehr gläubiger Mensch. Dass er am selben Tag wie Pfarrer Sebastian Kneipp Geburtstag hat, mag Zufall sein. Franz Issing freut’s. Eine Freundschaft verbindet ihn auch mit Mindelheims Stadtpfarrer und Dekan Andreas Straub.

Nach einem arbeitsreichen Berufsleben bei der Deutschen Handwerkszeitung in Bad Wörishofen und zuvor bei der Tageszeitung Mainpost in Würzburg hat Issing im Ruhestand genauso weitergemacht, wie er es vorher gehalten hat: als an seiner Umgebung hochinteressierter Beobachter. Nur eines ist anders: Seinen Schreibtisch im Verlagshaus Holzmann in der Kneippstadt hat Franz Issing mit einem Schreibtisch daheim getauscht, wo er seine Berichte für die Mindelheimer Zeitung schreibt.

Franz Issing ist ein Lokaljournalist, der weiß, wie wichtig es ist, mitten im Geschehen zu sein. Für ein gutes Fotos würde er auch einen Kopfstand machen. Und manchmal vergisst er schon mal, dass noch andere Menschen in einem Raum sind, wenn er nach seinem idealen Motiv fahndet. Die Arbeit geht bei ihm immer vor. Ein Tag, an dem er nicht irgendwie journalistisch im Einsatz ist, ist kaum denkbar. Andernfalls müsste man sich um ihn Sorgen machen. Seine Leidenschaft für den Beruf hält ihn fit. Daheim auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, bis der Tag vorbei ist, ist seine Sache nicht.

Das geht nicht ohne großes Verständnis durch seine Frau Maria. Sie weiß, wie sehr ihr Mann seinen Beruf liebt. Prägend für ihn waren Begegnungen mit dem früheren Augsburger Bischof Walter Mixa. Nicht weniger begeistert hat ihn eine Begegnung ein paar Jahre später mit dem früheren Arbeitsminister Norbert Blüm in Bad Wörishofen. Damals setzte sich Blüm in den Wagen von Franz Issing und ließ sich durch den Ort chauffieren.

Eine Freundschaft hat sich auch zu Kammersänger Gunther Emmerlich entwickelt, den Issing wiederholt in Bad Wörishofen angetroffen hat.

Sein schreiberisches Handwerkszeug hat der gebürtige Unterfranke bei der Mainpost erlernt. Zehn Jahre lang arbeitete er in den Redaktionen Gemünden und Ochsenfurt als Leiter. Vor 37 Jahren wechselte er zum Holzmann-Verlag nach Bad Wörishofen. Bei der Deutschen Handwerkszeitung war Issing Ressortleiter für die Branchen Auto und Reisen. Unzählige Reportagen hat er aus seinen vielen Auslandsreisen mitgebracht.

Seit 27 Jahren lebt Issing in Mindelheim. Seine zwei Söhne sind als Krankenpfleger und Steuerberater gut in der Region verwurzelt. Issing fühlt sich wohl im Unterallgäu, und doch bleibt er im tiefsten Herzen Unterfranke. Hin und wieder zieht es ihn in die alte Heimat und er versorgt sich und andere mit vorzüglichem Frankenwein. Heute feiert er seinen 75. Geburtstag. Allmächd, würde der Franke sagen. Die besten Wünsche der MZ-Lokalredaktion, unseres gesamten Verlagshauses in Mindelheim und Augsburg mit Verlegerfamilie Högel, aber auch der Leser, gelten Franz Issing.