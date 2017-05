2017-05-16 16:10:00.0

1860 München Angeschlagene Löwen tanken in Bad Wörishofen Kraft für das Saisonfinale

Der TSV 1860 München kommt am Dienstagabend überraschend für ein Kurztrainingslager nach Bad Wörishofen. Am Sonntag geht es für die Löwen um den Klassenerhalt. Von Markus Heinrich

Volle Konzentration auf das Saisonfinale: Zweitligist TSV 1860 München tankt im Abstiegskampf neue Kraft in Bad Wörishofen. Das Team von Vitor Pereira kommt kurzfristig zu einem Trainingslager nach Bad Wörishofens ins Unterallgäu.

Am Dienstagabend werden die Löwen im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger „Der Sonnenhof“ erwartet. Zuvor hat die Mannschaft noch eine Trainingseinheit in München absolviert.

Löwen haben gute Erfahrungen mit Bad Wörishofen gemacht

Bis Samstag will sich das Team nach Vereinsangaben dann in dem Kurort auf die entscheidende Aufgabe am Sonntag beim 1. FC Heidenheim vorbereiten. Für die Sechziger geht es um nichts weniger als um den Klassenerhalt.

Mit Bad Wörishofen haben die Sechziger gute Erfahrungen gemacht. Als der Verein noch in der ersten Liga spielte, war er bereits für Trainingsaufenthalte zu Gast in der Kneippstadt.