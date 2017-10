2017-10-21 13:17:00.0

Jazzfestival Augen schließen und genießen

Beschwingter Auftakt mit Barbara Dennerlein & Co.

Was für ein grandioser Eröffnungsabend im „Jazz-Club“ im Filmhaus von Rudolf Huber. Mit Barbara Dennerlein gelang es den Organisatoren, eine der gefragtesten Organistinnen der Jazz-Szene zum zweiten Mal in die Kneippstadt zu holen. Vor ausverkauftem Haus demonstrierte sie zusammen mit Ignaz Netzer und Thomas Scheytt eindrucksvoll ihr virtuoses Spiel an der Hammond-Orgel.

Was Dennerlein an Tasten und Pedalen zeigte, wie Hände und Füße vier verschiedene Rhythmen spielen kann schon fast als akrobatisch bezeichnet werden.

„Jazz trifft Blues“ so das Motto des Abends, und so waren es auch vorwiegend die sanfteren Töne, die das Trio, das erst nach der Pause gemeinsam auftrat anschlug. Blues-Gitarrist Netzer, der Mann mit der rauchigen Stimme, der die Blues Harp ebenso virtuos beherrscht wie seine Gitarren und Pianist Scheytt mit beeindruckender Beinarbeit eröffneten den Abend mit einem Set älterer Bluesstücke.

Der anschließende Soloauftritt von Dennerlein stellte eindrucksvoll unter Beweis, warum sie zur absoluten Weltspitze in ihrem Fach zählt. Wer die Augen schloss, konnte ohne weiteres dem Trugschluss verfallen, eine ganze Band zu hören, dabei waren es immer nur ein Instrument und eine Frau, die die Bühne beherrschten. Wer in den ersten Reihen saß, konnte sich von der unglaublichen „Fußarbeit“ der Organistin überzeugen. Ihr linker Fuß ersetzt auf verblüffende Weise den Kontrabass und schien dabei ein komplettes Eigenleben entwickelt zu haben.

Nach der Pause dann der Auftritt des Trios, der vor allem von Eigenkompositionen geprägt war. Besonders schön das Stück „four yellow butterflies“, wo die Orgel – lautmalerisch eingesetzt – die Illusion tanzender und in der Luft schwirrender Schmetterlinge erzeugte. Beeindruckend auch das Zusammenspiel von Piano und Orgel, hier wurde deutlich, wie perfekt die Musiker miteinander harmonieren. Dennerlein suchte immer wieder die Nähe zum Publikum und plauderte ungezwungen über die Entstehung der Stücke und stellte ihre einzigartige, über 50 Jahre alten Hammond B3 vor, die noch elektromagnetisch funktioniert und durch Sampler und Synthesizer ergänzt wird.

Ein fantastischer Jazzabend, der das Publikum beschwingt auf den Heimweg entließ. (dok)