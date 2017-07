2017-07-17 04:17:00.0

Kultur in Mindelheim Aus Liebe zu Mindelheim

Georg Bayer hat im Auftrag des Freundeskreises Alt-Mindelheim eine Madonnenfigur aus dem Spätbarock kopiert. Damit findet die Sanierung einer Kapelle ihr glanzvolles Ende. Von Johann Stoll

Die Liebfrauenkapelle ist ein Kleinod unter den vielen Kunstdenkmälern von Mindelheim. Dass das kleine Gotteshaus im Westen der Stadt heute wieder erstrahlt, ist nicht nur der Stadt Mindelheim zu verdanken. Mit insgesamt 70 000 Euro hat sich auch der Freundeskreis Alt-Mindelheim an den Kosten für die Sanierung beteiligt. Zum Abschluss seines jahrelangen Engagements finanzierte der Verein, der derzeit 253 Mitglieder zählt, neuerlich eine Kopie einer Madonnenfigur aus dem Spätbarock.

Schon vor drei Jahren hatte der Mindelheimer Bildhauer Georg Bayer eine Madonnenfigur fertiggestellt. Jetzt schuf Bayer im Auftrag des Freundeskreises eine weitere Kopie einer Figur. Das Original aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird normalerweise im Heimatmuseum verwahrt.

ANZEIGE

Von wem die Madonnen-Darstellung stammt, ist nicht hundertprozentig geklärt. Georg Bayer vermutet, dass die Figur von Georg Schenk geschaffen worden sein könnte, der ums Jahr 1660 nach Mindelheim gekommen war. Die Familie Schenk wirkte drei Generationen lang in der Stadt, die dank der Jesuiten einen großen Aufschwung genommen hatte. 1618 waren die Jesuiten nach Mindelheim gekommen. Kommendes Jahr kann die Stadt also das 400. Jubiläum feiern. Äußerst ungewöhnlich übrigens ist eine Krippendarstellung in der Kapelle. Dort ist ein Franziskanermönch zu sehen. Das hat laut Georg Bayer mit der Begegnung von Papst Gregor IV. mit Franz von Assisi im 13. Jahrhundert zu tun. Die Jesuiten hatten nördlich der Alpen den Brauch der Krippen eingeführt. Dass Mindelheim heute Krippenstadt ist, ist den Mönchen zu verdanken.

Die Madonnenfigur stand viele Jahre in einer Nische auf der Ostseite des Kirchleins über dem Fünf-Wunden-Brunnen. Weil die Holzfigur dort Feuchtigkeitsschäden erlitten hatte, wurde sie in Sicherheit gebracht. Die im Heimatmuseum verwahrte Madonna war ursprünglich ebenso nicht bemalt wie die Kopie von Georg Bayer. Erst in späterer Zeit erhielt sie den Farbanstrich. Die Kopie soll diese Veränderung nicht erfahren. In ein paar wenigen Details ist Bayer vom ursprünglichen Werk abgewichen. Das Jesuskind zum Beispiel ist aufgesteckt. Auch die Krone der Maria sei erst später aufgedübelt worden.

Im Atelier von Georg Bayer verschaffte sich nun der Vorstand des Freundeskreises einen Eindruck von der fertiggestellten Figur. Alle waren von der filigranen Arbeit sehr begeistert. Rund ein Jahr lang hatte der 82-jährige Bayer an drei Stücken Lindenholz gearbeitet, die er am Ende zu einer Figur zusammengefügt hat. Beim Holz handelt es sich um eine Linde, die im Raum Mindelheim gewachsen war.

Georg Bayer nutzte den Besuch auch zu einem Exkurs in die Kunstgeschichte. Figuren aus Lindenholz waren vor allem in der Gotik sehr in Mode. Im 12. Jahrhundert, erzählte Bayer, seien noch mächtige Lindenbäume gestanden. In späterer Zeit gab es nur noch kleinere Lindenbäume. Und so mussten die Figuren dann aus mehreren Stücken zusammengesetzt werden.

Der langjährige Vorsitzende des Freundeskreises, Manfred Schmid, sagte, der Verein habe in mehr als zehn Jahren Sanierung beigetragen, dass das Kulturdenkmal Liebfrauenkapelle komplett fertig geworden sei. Georg Bayer sprach von einem Schmuckstück.

Bürgermeister Stephan Winter würdigte das bürgerschaftliche Engagement des Freundeskreises Alt-Mindelheim. Die Gesamtsumme, mit der sich der Verein hier engagiert habe, sei nicht „nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern ein ganzer Wasserfall auf die Liebfrauenkapelle“. Der Vorsitzende Richard Laeverenz sagte, die Geldgeber seien sehr stolz, dass sie sich so einbringen können. Es gebe Mindelheimer, die gezielt Projekte mit namhaften Beträgen förderten. Und Thomas Riederle erinnerte daran, dass jeder Mindelheimer sich mit einem Jahresbeitrag von zehn Euro für den Erhalt des kulturellen Erbes von Mindelheim einsetzen könne. Mehr koste die Mitgliedschaft beim Freundeskreis nicht.

Eine Segnung der Madonnenfigur durch Dekan Andreas Straub findet am Sonntag, 30. Juli um 17 Uhr in einer Andacht an der Liebfrauenkapelle statt.